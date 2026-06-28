Модрич обошел Марадону по числу матчей на чемпионатах мира по футболу

Модрич вышел в стартовом составе на игру третьего тура группового этапа против команды Ганы, которая стала для него 22-й на чемпионатах мира.
Он вышел на шестое место по этому показателю в истории турнира, сравнявшись с голкипером сборной Германии Мануэлем Нойером. Их опережают только аргентинец Лионель Месси (28), немцы Лотар Маттеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалец Криштиану Роналду (24), а также итальянец Паоло Мальдини (23).
Модричу 40 лет, с июля 2025 года он выступает за итальянский «Милан». С лета 2012 года хорват был игроком испанского «Реала». Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды — в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч». По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского «Тоттенхэма» и загребского «Динамо».
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд. Он завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.