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Модрич обошел Марадону по числу матчей на чемпионатах мира по футболу

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Хорватский полузащитник Лука Модрич обошел чемпиона мира — 1986, бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадону по количеству проведенных матчей на мировых первенствах.

Источник: Reuters

Модрич вышел в стартовом составе на игру третьего тура группового этапа против команды Ганы, которая стала для него 22-й на чемпионатах мира.

Он вышел на шестое место по этому показателю в истории турнира, сравнявшись с голкипером сборной Германии Мануэлем Нойером. Их опережают только аргентинец Лионель Месси (28), немцы Лотар Маттеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалец Криштиану Роналду (24), а также итальянец Паоло Мальдини (23).

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа L, 28.06.2026, 0:05
Хорватия
1
Гана
0

Модричу 40 лет, с июля 2025 года он выступает за итальянский «Милан». С лета 2012 года хорват был игроком испанского «Реала». Вместе с командой футболист шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды — в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч». По ходу карьеры игрок также защищал цвета английского «Тоттенхэма» и загребского «Динамо».

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд. Он завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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