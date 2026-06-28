Битвы с Месси не будет: Роналду опять щелкнули по носу на ЧМ-2026

Почему это так важно для нейтральных болельщиков? Потому что в случае победы «красно-зеленых» в своем квартете мы получили бы возможность впервые увидеть на чемпионате мира противостояние величайших футболистов современности — Криштиану Роналду против аргентинца Лионеля Месси (на двоих — тринадцать «Золотых мячей»). И если действующий чемпион мира Лео зажег и, забив пять мячей на ЧМ-2026, вывел «альбиселесте» в плей-офф с первого места, то вот для КриРо и европейцев групповой этап дался непросто. Они сенсационно сыграли вничью с ДР Конго (1:1), а затем разгромили Узбекистан — 5:0.