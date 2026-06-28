Битвы с Месси не будет: Роналду опять щелкнули по носу на ЧМ-2026

Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с колумбийцами и не смогла стать победителем своей группы К на чемпионате мира. РИА Новости Спорт объясняет, почему встреча в Майами была так важна для спортивной истории, и рассуждает, что теперь ждет провалившего матч Криштиану Роналду и его партнеров по национальной команде на ЧМ-2026.
Португалия была обязана побеждать
Почему это так важно для нейтральных болельщиков? Потому что в случае победы «красно-зеленых» в своем квартете мы получили бы возможность впервые увидеть на чемпионате мира противостояние величайших футболистов современности — Криштиану Роналду против аргентинца Лионеля Месси (на двоих — тринадцать «Золотых мячей»). И если действующий чемпион мира Лео зажег и, забив пять мячей на ЧМ-2026, вывел «альбиселесте» в плей-офф с первого места, то вот для КриРо и европейцев групповой этап дался непросто. Они сенсационно сыграли вничью с ДР Конго (1:1), а затем разгромили Узбекистан — 5:0.
Впрочем, столь крупный счет и дубль Роналду не вывели португальцев в лидеры группы К. С четырьмя очками они подошли вторыми к матчу с колумбийцами, у которых на счету было две победы и шесть очков. И если южноамериканцев устраивала ничья в субботней встрече, то Португалия должна была идти ва-банк и обязательно добыть три балла.
Группа К перед третьим туром:
- Колумбия (6 очков);
- Португалия (4);
- ДР Конго (1);
- Узбекистан (0).
Маленькая сенсация
Колумбия с ее шикарной тройкой нападения оказалась несокрушимой. Только посмотрите кто вышел в атаке у южноамериканцев:
- Джон Кордоба — лучший бомбардир чемпионата России в составе «Краснодара», с которым в 2025 году брал золото Российской премьер-лиги (РПЛ).
- Луис Диас — один из лидеров мюнхенской «Баварии»;
- Хамес Родригес — герой бразильского ЧМ-2014, экс-футболист «Реала» и «Баварии», двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА.
Однако в первом тайме на передний план вышли не они и не Роналду с Витиньей и Бруну Фернандешем, а вратари. Камило Варгас и Диогу Кошта сотворили несколько крутых сейвов и к перерыву сохранили свои ворота на замке.
Криштиану же, как и в первом матче на североамериканском мундиале, снова пропал на поле.
И снова никак не проявил себя!
Ситуация никак не изменилась и во второй половине встречи. Вратари врубили режим «непробиваемой стены» и, словно роботы, ликвидировали угрозу у своих ворот. А если не выручали они, «выкашивать» форвардов брались невезение и судьи, фиксировавшие офсайд. Но как же померк Роналду! Он вновь не смог перевернуть ход встречи… И тренер Роберто Мартинес в который раз не захотел менять главную звезду сборной Португалии, будто не желая признавать старение 41-летней легенды.
Пока это не сильно сказывается на перспективах португальцев. Для них второе место — не трагедия. Однако как поведет себя Мартинес в плей-офф, если вдруг Криштиану потеряется в проигрываемом матче против коллектива помощнее?
Трагедия для фанатов
Пути Роналду и Месси разошлись. Теперь они если и встретятся на мундиале, то только в финале ЧМ-2026. Пока же португальцы начинают готовиться к встрече с хорватами в 1/16 финала, в то время как колумбийцев ждет противостояние с Ганой. Именно Хамес и компания могут зарубиться с аргентинцами в четвертьфинале (повторение финала последнего Кубка Америки), а Криштиану и «красно-зеленые» в случае победы над «шашечными» попадут в ⅛ финала на победителей Евро-2024 испанцев.
Группа К. Итоговая таблица:
- КОЛУМБИЯ (7 очков);
- ПОРТУГАЛИЯ (5);
- ДР Конго (4);
- Узбекистан (0).
Нестор Лоренсо
Роберто Мартинес
12
Камило Варгас
22
Дейвер Мачадо
14
Густаво Пуэрта
86′
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
4
Сантьяго Ариас
87′
2
Даниэль Муньос
11
Джон Ариас
76′
5
Кевин Кастаньо
16
Джефферсон Лерма
60′
6
Ричард Риос
9
Джон Кордоба
60′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
76′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
1
Диогу Кошта
18
Педру Нету
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
20
Жоау Канселу
46′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
90′
6
Матеуш Нунеш
11
Жоау Феликс
70′
24
Самуэль Кошта
21
Рубен Невеш
46′
15
Жоау Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
70′
17
Рафаэл Леау
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
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