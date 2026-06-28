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Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
0
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
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Битвы с Месси не будет: Роналду опять щелкнули по носу на ЧМ-2026

Сборная Португалии сыграла вничью с колумбийцами в матче ЧМ-2026.

Источник: AP 2024

Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с колумбийцами и не смогла стать победителем своей группы К на чемпионате мира. РИА Новости Спорт объясняет, почему встреча в Майами была так важна для спортивной истории, и рассуждает, что теперь ждет провалившего матч Криштиану Роналду и его партнеров по национальной команде на ЧМ-2026.

Португалия была обязана побеждать

Почему это так важно для нейтральных болельщиков? Потому что в случае победы «красно-зеленых» в своем квартете мы получили бы возможность впервые увидеть на чемпионате мира противостояние величайших футболистов современности — Криштиану Роналду против аргентинца Лионеля Месси (на двоих — тринадцать «Золотых мячей»). И если действующий чемпион мира Лео зажег и, забив пять мячей на ЧМ-2026, вывел «альбиселесте» в плей-офф с первого места, то вот для КриРо и европейцев групповой этап дался непросто. Они сенсационно сыграли вничью с ДР Конго (1:1), а затем разгромили Узбекистан — 5:0.

Впрочем, столь крупный счет и дубль Роналду не вывели португальцев в лидеры группы К. С четырьмя очками они подошли вторыми к матчу с колумбийцами, у которых на счету было две победы и шесть очков. И если южноамериканцев устраивала ничья в субботней встрече, то Португалия должна была идти ва-банк и обязательно добыть три балла.

Группа К перед третьим туром:

  • Колумбия (6 очков);
  • Португалия (4);
  • ДР Конго (1);
  • Узбекистан (0).

Маленькая сенсация

Колумбия с ее шикарной тройкой нападения оказалась несокрушимой. Только посмотрите кто вышел в атаке у южноамериканцев:

  • Джон Кордоба — лучший бомбардир чемпионата России в составе «Краснодара», с которым в 2025 году брал золото Российской премьер-лиги (РПЛ).
  • Луис Диас — один из лидеров мюнхенской «Баварии»;
  • Хамес Родригес — герой бразильского ЧМ-2014, экс-футболист «Реала» и «Баварии», двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА.

Однако в первом тайме на передний план вышли не они и не Роналду с Витиньей и Бруну Фернандешем, а вратари. Камило Варгас и Диогу Кошта сотворили несколько крутых сейвов и к перерыву сохранили свои ворота на замке.

Криштиану же, как и в первом матче на североамериканском мундиале, снова пропал на поле.

И снова никак не проявил себя!

Ситуация никак не изменилась и во второй половине встречи. Вратари врубили режим «непробиваемой стены» и, словно роботы, ликвидировали угрозу у своих ворот. А если не выручали они, «выкашивать» форвардов брались невезение и судьи, фиксировавшие офсайд. Но как же померк Роналду! Он вновь не смог перевернуть ход встречи… И тренер Роберто Мартинес в который раз не захотел менять главную звезду сборной Португалии, будто не желая признавать старение 41-летней легенды.

Пока это не сильно сказывается на перспективах португальцев. Для них второе место — не трагедия. Однако как поведет себя Мартинес в плей-офф, если вдруг Криштиану потеряется в проигрываемом матче против коллектива помощнее?

Трагедия для фанатов

Пути Роналду и Месси разошлись. Теперь они если и встретятся на мундиале, то только в финале ЧМ-2026. Пока же португальцы начинают готовиться к встрече с хорватами в 1/16 финала, в то время как колумбийцев ждет противостояние с Ганой. Именно Хамес и компания могут зарубиться с аргентинцами в четвертьфинале (повторение финала последнего Кубка Америки), а Криштиану и «красно-зеленые» в случае победы над «шашечными» попадут в ⅛ финала на победителей Евро-2024 испанцев.

Группа К. Итоговая таблица:

  • КОЛУМБИЯ (7 очков);
  • ПОРТУГАЛИЯ (5);
  • ДР Конго (4);
  • Узбекистан (0).

Колумбия
0:0
Первый тайм: 0:0
Португалия
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
28.06.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Нестор Лоренсо
Роберто Мартинес
Составы команд
Колумбия
12
Камило Варгас
22
Дейвер Мачадо
14
Густаво Пуэрта
86′
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
4
Сантьяго Ариас
87′
2
Даниэль Муньос
11
Джон Ариас
76′
5
Кевин Кастаньо
16
Джефферсон Лерма
60′
6
Ричард Риос
9
Джон Кордоба
60′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
76′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
Португалия
1
Диогу Кошта
18
Педру Нету
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
20
Жоау Канселу
46′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
90′
6
Матеуш Нунеш
11
Жоау Феликс
70′
24
Самуэль Кошта
21
Рубен Невеш
46′
15
Жоау Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
70′
17
Рафаэл Леау
Статистика
Колумбия
Португалия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
24
13
Удары в створ
6
2
Угловые
5
2
Фолы
12
6
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти