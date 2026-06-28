Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира — 2026

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси завершил групповой этап чемпионата мира 2026 года по футболу лидером списка бомбардиров.
За три матча Месси забил шесть голов и обновил бомбардирский рекорд турнира. В стартовом матче против команды Алжира (3:0) он оформил хет-трик. Следом форвард дважды поразил ворота австрийцев (2:0) и отличился в игре с командой Иордании (3:1).
Месси стал пятым игроком, который завершил групповой этап с шестью голами. Прежде подобное удавалось венгру Шандору Кочишу (семь мячей, 1954 год), немцу Герду Мюллеру (семь, 1970), французу Жюсту Фонтену (шесть, 1958) и россиянину Олегу Саленко (шесть, 1994).
Ближайшими преследователями Месси являются французские нападающие Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, бразильский форвард Винисиус и норвежский игрок атаки Эрлинг Холанд. Все перечисленные футболисты имеют на своем счету по четыре забитых мяча. При этом каждый из них провел по три игры, за исключением Холанда, который остался на скамейке запасных в заключительной встрече групповой стадии против французов (1:4).
Лучшими ассистентами стали шведский нападающий Александер Исак, французский форвард Майкл Олисе и бразильский полузащитник Бруно Гимарайнс. Они отдали по три голевых паса.
Ранее ТАСС сообщал, что на чемпионате мира определились все пары 1/16 финала. Матчи на вылет начнутся 28 июня. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
Джамал Селлами
Лионель Скалони
Муса Аль-Таамари
(Эхсан Хаддад)
55′
Джовани Ло Сельсо
19′
Лаутаро Мартинес
31′
Лионель Месси
80′
1
Язид Абулайла
3
Абдулла Насиб
5
Язан Аль-Араб
64′
23
Эхсан Хаддад
20
Моханнад Абу Таха
17′
8
Нур Аль-Равабдех
4
Хусам Абу Дахаб
90′
17
Салим Обаид
22
Абдулла Аль-Фахури
46′
13
Махмуд Аль-Марди
21
Низар Аль-Рашдан
76′
6
Амер Джамус
24
Али Азайзех
46′
10
Муса Аль-Таамари
9
Али Ольван
90′
7
Мохаммаж Абу Зрайк
90+5′
23
Эмилиано Мартинес
14
Эсекиэль Паласиос
3
Николас Тальяфико
19
Николас Отаменди
2
Маркос Сенеси
5
Леандро Паредес
17
Джулиано Симеоне
71′
8
Валентин Барко
11
Джовани Ло Сельсо
60′
10
Лионель Месси
18
Николас Пас
61′
20
Алексис Макаллистер
22
Лаутаро Мартинес
60′
16
Тьяго Альмада
9
Хулиан Альварес
82′
21
Хосе Мануэль Лопес
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Боковой судья
Михай Марика
(Румыния)
Боковой судья
Ференц Туньоги
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти