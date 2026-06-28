Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира — 2026

Ближайшими преследователями Месси являются французские нападающие Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, бразильский форвард Винисиус и норвежский игрок атаки Эрлинг Холанд. Все перечисленные футболисты имеют на своем счету по четыре забитых мяча. При этом каждый из них провел по три игры, за исключением Холанда, который остался на скамейке запасных в заключительной встрече групповой стадии против французов (1:4).