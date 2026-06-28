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Тюкавин: «Месси — молодец, но для меня лучше Роналду. Просто нравится»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил выступление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Источник: Reuters

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил выступление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

— Как тебе Месси и Роналду?

— Молодцы, что сказать. Подтверждают свой уровень.

— Месси забивает в каждом матче.

— Молодец, умеет это делать. Поздравляю. Но для меня лучше Роналду. Просто нравится.

— Как тебе игра Криштиану?

— Пока не очень, но ничего страшного.

— Можешь представить, что будешь играть до 41?

— Наверное, нет. Тяжело будет. Посмотрим. Тяжело загадывать. До этого доходят единицы, — сказал Тюкавин.

39-летний Месси после группового турнира лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2026 — он забил шесть голов в трех матчах. 41-летний Роналду отличился дважды.

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