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Возинья вошел в символическую сборную ЧМ-2026 по версии суперкомпьютера Opta

На групповом этапе он провел два матча «на ноль».

Источник: Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Голкипер команды Кабо-Верде по футболу Возинья попал в символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года по версии суперкомпьютера британской аналитической компании Opta. Об этом говорится на сайте Opta.

Также в сборную попали Марвен Сеная (Гана), Пау Кубарси (Испания), Диней Боржеш (Кабо-Верде), Кэито Накамура (Япония) Уэстон Маккенни (США), Педро Вите (Эквадор), Лионель Месси (Аргентина), Винисиус (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).

Ранее ТАСС сообщал, что Возинья стал третьим голкипером, который провел на ЧМ более одного матча «на ноль» в возрасте 40 лет и старше. Он присоединился к англичанину Питеру Шилтону (3) и итальянцу Дино Дзоффу (2). Вратарь сборной Кабо-Верде сохранил ворота в неприкосновенности в играх с командами Испании и Саудовской Аравии. Обе встречи завершились нулевой ничьей.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф вышли две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

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