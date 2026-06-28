Возинья вошел в символическую сборную ЧМ-2026 по версии суперкомпьютера Opta

Ранее ТАСС сообщал, что Возинья стал третьим голкипером, который провел на ЧМ более одного матча «на ноль» в возрасте 40 лет и старше. Он присоединился к англичанину Питеру Шилтону (3) и итальянцу Дино Дзоффу (2). Вратарь сборной Кабо-Верде сохранил ворота в неприкосновенности в играх с командами Испании и Саудовской Аравии. Обе встречи завершились нулевой ничьей.