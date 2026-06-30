Нойер вошел в топ-5 по числу матчей на ЧМ, сравнявшись с Мальдини

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер вошел в пятерку лидеров по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира.
Голкипер вышел в стартовом составе на игру 1/16 финала против команды Парагвая, которая стала для него 23-й на мировых первенствах. Теперь он делит пятое место по этому показателю с итальянцем Паоло Мальдини. Больше матчей за всю историю турнира провели аргентинец Лионель Месси (29), португалец Криштиану Роналду, немцы Лотар Маттеус (оба — по 25) и Мирослав Клозе (24).
Нойеру 40 лет. Вратарь с 2011 года выступает за мюнхенскую «Баварию». Вместе с командой он 13 раз стал чемпионом Германии, 7 раз — победителем суперкубка страны, 6 раз — обладателем Кубка Германии, 2 раза — триумфатором Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира. В составе сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира (2014) и завоевал бронзу мирового первенства (2010).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд. Он завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
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