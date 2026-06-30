Нойер вошел в топ-5 по числу матчей на ЧМ, сравнявшись с Мальдини

Голкипер вышел в стартовом составе на игру 1/16 финала против команды Парагвая, которая стала для него 23-й на мировых первенствах. Теперь он делит пятое место по этому показателю с итальянцем Паоло Мальдини. Больше матчей за всю историю турнира провели аргентинец Лионель Месси (29), португалец Криштиану Роналду, немцы Лотар Маттеус (оба — по 25) и Мирослав Клозе (24).