«Роналду сказал Хусанову: “Ты очень быстрый, а я уже старый!” Интервью экс-спартаковца из Узбекистана

Его сын Азамат — тоже форвард, воспитанник московской ФШМ, выступал за дубль «Спартака», а после четырех сезонов в «Пахтакоре» в 1990-м провел три матча в чемпионате Союза в составе «Спартака» Олега Романцева. В дубле красно-белых он тогда забил семь мячей в девяти матчах, но на следующий год предпочел больше игровой практики в «Памире» из Душанбе и отличился четырьмя мячами в последнем чемпионате Советского Союза. После распада СССР шесть лет был игроком сборной Узбекистана, в составе которой выиграл в 1994 году Азиатские игры. Закончил российскую Высшую школу тренеров и работал как в ряде клубов, так и с юношеской сборной Узбекистана, где участвовал в том числе в становлении защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова.