«Роналду сказал Хусанову: “Ты очень быстрый, а я уже старый!” Интервью экс-спартаковца из Узбекистана

Семья Абдураимовых — легендарная для узбекского футбола. Выдающийся форвард Берадор Абдураимов, член Клуба Григория Федотова, забил более ста мячей за ташкентский «Пахтакор», играл в ЦСКА у Всеволода Боброва и провел один матч за «Спартак» у Никиты Симоняна, в 1968 году стал лучшим бомбардиром высшей лиги чемпионата СССР. Во времена, когда там было огромное количество грандиозных нападающих! Клуб узбекских бомбардиров назван его именем.
Его сын Азамат — тоже форвард, воспитанник московской ФШМ, выступал за дубль «Спартака», а после четырех сезонов в «Пахтакоре» в 1990-м провел три матча в чемпионате Союза в составе «Спартака» Олега Романцева. В дубле красно-белых он тогда забил семь мячей в девяти матчах, но на следующий год предпочел больше игровой практики в «Памире» из Душанбе и отличился четырьмя мячами в последнем чемпионате Советского Союза. После распада СССР шесть лет был игроком сборной Узбекистана, в составе которой выиграл в 1994 году Азиатские игры. Закончил российскую Высшую школу тренеров и работал как в ряде клубов, так и с юношеской сборной Узбекистана, где участвовал в том числе в становлении защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова.
Мы столкнулись с Азаматом перед «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начали разговор за час до матча ДР Конго — Узбекистан. А завершили уже после того, как узбекская сборная выбыла с турнира, на котором потерпела три поражения в трех матчах.
Мечтали о чемпионате мира с 1992 года. Но на нем нам не повезло ни с группой, ни с календарем
— Как в Узбекистане экс-футболисты сборной воспринимают дебют национальной команды на чемпионатах мира? И результат на нем?
— Я был в самом первом составе сборной в 1992 году. И помню, как мы тогда мечтали, что попадем на чемпионат мира. Это действительно была наша мечта, и она не казалась несбыточной. Ведь какое было поколение — Мирджалол Касымов, Игорь Шквырин…
Но не получилось ни у нас, ни у тех, кто пришел после нас. И мы очень рады, что нынешняя сборная наконец смогла добиться этой цели. Мы — на празднике футбола. Мы — на нем новички.
— Это надо понимать и учитывать?
— Да, как и то, что нам не повезло ни с группой, ни с календарем. Но что сейчас об этом говорить? Эмоций в любом случае море. Помню свои ощущения, когда зашел в Хьюстоне на этот невероятный стадион, увидел наших ребят, которые готовились на нем сыграть против Португалии с полным составом звезд. Вот тогда на меня нахлынуло счастье, что наша давняя мечта сбылась.
— Дальше будет лучше? Приобретенный опыт скажется?
— Конечно. Сейчас мы увидели свой уровень. Не буду заниматься аналитикой, что можно было сделать так, что — иначе. Главное — только так можно было по-настоящему понять, где мы находимся. Где точки роста, в чем надо прежде всего прибавлять.
Все-таки мы играли с одной из лучших команд мира, Португалией, с очень сильной Колумбией. Такого опыта мы бы нигде больше не получили. Да, в Азии мы стали одними из лидеров. Но пока нам далеко даже до Японии с Кореей. Поэтому надо учиться и идти дальше.
— Кстати, Касымова и Шквырина я на ЧМ-2026 что-то не видел.
— Да, нет ни их, ни бывшего главного тренера сборной Тимура Кападзе, поскольку они тренируют и у их команд сейчас подготовка. Из тех, кто приехал сюда и был в свое время задействован в российском футболе, могу назвать Одила Ахмедова, Сервера Джафарова, Санжара Турсунова.
Все они накануне матча с ДР Конго приняли участие в большом празднике-концерте в поддержку нашей сборной, который прошел под Атлантой. Дали плов для наших соотечественников, которые здесь живут и приехали поддержать команду! Сюда приехало много звезд узбекского футбола и моего поколения, и того, что играло чуть позже. И мы сделали дружеский матч против наших земляков-узбеков, проживающих в Северной Америке.
— Как сыграли?
— Хороший матч получился, небольшой мастер-класс им преподали, но и сопротивление было нешуточным. Мы выиграли — 5:3, но думаю, что после игры и плова все расходились в хорошем настроении.
Надеялся, что Каннаваро поставит нам игру в обороне. Результат — 11 пропущенных мячей в трех матчах
— Как вы относитесь к назначению и работе Фабио Каннаваро, у которого одна из самых высоких зарплат из тренеров, работающих на ЧМ-2026? Не было бы правильнее оставить Тимура Кападзе, выведшего команду на чемпионат мира?
— У приглашения Каннаваро стать главным тренером есть плюсы и минусы. С одной стороны, огромный авторитет игрока и имя в мировом футболе. Плюс как тренер он свежим взглядом увидел наших футболистов, отсюда приглашение новых игроков, которых до этого мы не видели в заявке сборной. По моему мнению, вряд ли ранее в основе мог появиться Бекход Каримов, которому всего 19 лет.
С другой стороны, Каннаваро как тренер был ничем не лучше наших специалистов, и сейчас уже можно сказать, что замена Кападзе на Каннаваро не дала никакого преимущества. Я в первую очередь надеялся, что Фабио как один из лучших защитников мирового футбола сможет поставить нам игру в обороне, передать свой опыт и знания нашим защитникам. А на деле вышел провал — 11 мячей в трех играх.
К тому же по ходу турнира мы увидели ошибки в выборе состава, вратарская позиция оказалась самой уязвимой. В решающей игре с ДР Конго второй тайм мы провалили, и тренерский штаб не смог за счет замен и смены тактического рисунка удержать победный счет. Более расширенный анализ можно будет сделать позже, но сейчас становится очевидно, что назначение Каннаваро на данный момент не дало нам никаких преимуществ. Я за то, чтобы сборную возглавлял отечественный специалист.
И дело тут не только в огромной зарплате. Если бы пришел человек с именем и огромным опытом, который своей работой даст новый импульс развитию футбола в Узбекистане, как это было с Гусом Хиддинком в России, — тогда было бы понятно, на что потрачены средства. А так в штабе у Фабио нет ни одного узбекского тренера, который бы учился и перенимал опыт. Какой след оставит после себя семья Каннаваро?!
— Смотрел ли ваш отец матчи чемпионате мира и говорил ли вам что-то об увиденном?
— С отцом еще не общался. Он сейчас проходит лечение в стационаре. Завтра вернусь домой — поговорим. Конечно, он смотрел игры сборной, и знаю, что он очень переживает за результат. Скорее всего, его оценка работы Каннаваро и выступления сборной будет жестче моей.
Хочу сказать, что папа очень переживал в прошлом году, когда узнал о смерти Никиты Павловича Симоняна. Для нас всех он был образцом служения футболу.
Если бы знал, что Хусанов дорастет до уровня «Ман Сити», стал бы его агентом!
— Можно ли ожидать появления в Узбекистане новых Абдукодиров Хусановых?
— Конечно! Рад сказать, что Хусанов — один из моих учеников, я работал с ним с 14 до 16 лет в юношеской сборной. Еще в то время, когда он только начинал у меня играть, он был очень заряженным и влюбленным в футбол. Для него это всегда было главным в жизни. Плюс отец — футболист.
Такие таланты в Узбекистане есть, и то, что наши сборные в последнее время выигрывали чемпионат Азии, попадали на чемпионат мира в разных возрастах, — большой стимул и возможность проявить себя, получить приглашение в сильные клубы, как произошло с Абдукодиром.
— Могли представить себе, что он дорастет до такого уровня и не просто попадет в основу «Ман Сити», а будет номинирован в топ-3 игроков такой команды в сезоне?
— Честно? Никогда не мог! Если бы тогда это знал — стал бы его агентом, ха-ха! Но было ясно, что мальчишка он очень хороший, один из лучших ребят в моей сборной. Поэтому очень рад за него. Всегда, когда вижу его, — желаю удачи. И оставаться таким же профессионалом, каким он был с самого начала.
— Успели поговорить с ним во время чемпионата мира?
— Нет, потому что это очень ответственный момент, и не только я — все мы, понимая психологическое состояние ребят, старались их не трогать. Мы дружим с его отцом, он играет у нас за ветеранов. Через него передал большой привет.
Отец рассказал забавную историю — о диалоге Абдукодира с Криштиану Роналду. Португалец ему в какой-то момент сказал: «Ты очень быстрый». — «Ты тоже очень быстрый!» — «Нее, я уже старый!» И посоветовал ему не прикладывать руку ко рту, потому что сейчас за это могут удалить.
Игорь Рабинер