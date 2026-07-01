Бывший тренер Хусанова рассказал, о чем футболист общался с Роналду во время матча на ЧМ-2026

— Нет, потому что это очень ответственный момент, и не только я — все мы, понимая психологическое состояние ребят, старались их не трогать. Мы дружим с его отцом, он играет у нас за ветеранов. Через него передал большой привет. Отец рассказал забавную историю — о диалоге Абдукодира с Криштиану Роналду. Португалец ему в какой-то момент сказал: «Ты очень быстрый». — «Ты тоже очень быстрый!» — «Нее, я уже старый!» И посоветовал ему не прикладывать руку ко рту, потому что сейчас за это могут удалить, — цитирует Абдураимова «СЭ».