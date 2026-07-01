Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Англия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.63
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бельгия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.35
П2
3.70
Футбол. ЧМ-2026
02.07
США
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.40
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Эквадор
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2

Бывший тренер Хусанова рассказал, о чем футболист общался с Роналду во время матча на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Спартака» и «Пахтакора» Азамат Абдураимов рассказал, о чем его ученик — защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов — разговаривал с Криштиану Роналду во время матча ЧМ-2026 (5:0).

Источник: Sport24

— Можно ли ожидать появления в Узбекистане новых Абдукодиров Хусановых?

— Конечно! Рад сказать, что Хусанов — один из моих учеников, я работал с ним с 14 до 16 лет в юношеской сборной. Еще в то время, когда он только начинал у меня играть, он был очень заряженным и влюбленным в футбол. Для него это всегда было главным в жизни. Плюс отец — футболист.

Такие таланты в Узбекистане есть, и то, что наши сборные в последнее время выигрывали чемпионат Азии, попадали на чемпионат мира в разных возрастах, — большой стимул и возможность проявить себя, получить приглашение в сильные клубы, как произошло с Абдукодиром.

— Могли представить себе, что он дорастет до такого уровня и не просто попадет в основу «Ман Сити», а будет номинирован в топ-3 игроков такой команды в сезоне?

— Честно? Никогда не мог! Если бы тогда это знал — стал бы его агентом, ха-ха! Но было ясно, что мальчишка он очень хороший, один из лучших ребят в моей сборной. Поэтому очень рад за него. Всегда, когда вижу его, — желаю удачи. И оставаться таким же профессионалом, каким он был с самого начала.

— Успели поговорить с ним во время чемпионата мира?

— Нет, потому что это очень ответственный момент, и не только я — все мы, понимая психологическое состояние ребят, старались их не трогать. Мы дружим с его отцом, он играет у нас за ветеранов. Через него передал большой привет. Отец рассказал забавную историю — о диалоге Абдукодира с Криштиану Роналду. Португалец ему в какой-то момент сказал: «Ты очень быстрый». — «Ты тоже очень быстрый!» — «Нее, я уже старый!» И посоветовал ему не прикладывать руку ко рту, потому что сейчас за это могут удалить, — цитирует Абдураимова «СЭ».