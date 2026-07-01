Дубль Кейна помог сборной Англии обыграть команду ДР Конго на ЧМ-2026

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча в Атланте (США) завершилась волевой победой родоначальников футбола со счетом 2:1. В составе сборной Англии два мяча забил Гарри Кейн (75-я и 86-я минуты). У команды ДР Конго голом отметился Бриан Сипенга (7).
Кейн с 13 забитыми мячами является лучшим бомбардиром сборной Англии на мировых первенствах. Всего в его активе 84 гола в 118 матчах за команду, что также является национальным рекордом.
В ⅛ финала англичане 5 июля в Мехико сыграют с хозяевами турнира мексиканцами. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти