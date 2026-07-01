Сборная Англии впервые за 60 лет выиграла матч ЧМ, в котором пропустила первой

В 1/16 финала чемпионата мира 2026 года англичане со счетом 2:1 обыграли команду ДР Конго. В финальном матче домашнего для себя турнира 1966 года сборная Англии со счетом 4:2 в дополнительное время победила команду ФРГ, пропустив первый мяч на 12-й минуте.