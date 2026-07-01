Тухель: «Вратарь ДР Конго был невероятен. Начало вышло худшим из возможных, но Англия продолжала верить»

«Мы продолжали верить. Начало получилось худшим из возможных.



Один удар — один гол. После этого стало еще сложнее. Но после первой паузы на водопой мы перехватили контроль над игрой. Думаю, нам должны были дать пенальти.



Потом вышли запасные, добавили энергии, приложили усилия — и мы победили. Заслуженно, но нам пришлось очень много работать.



У нас должен быть такой настрой: если становится тяжело — значит, становится тяжело, но нельзя терять терпение и веру. А этот парень, [вратарь ДР Конго Лионель] Мпаси, был невероятен — какие сейвы он делал», — приводит слова Тухеля BBC Sport.