Тухель: «Вратарь ДР Конго был невероятен. Начало вышло худшим из возможных, но Англия продолжала верить»

Англичане пропустили на 7-й минуте, но смогли вырвать положительный результат благодаря дублю Гарри Кейна (75-я и 86-я минуты).
«Мы продолжали верить. Начало получилось худшим из возможных.
Один удар — один гол. После этого стало еще сложнее. Но после первой паузы на водопой мы перехватили контроль над игрой. Думаю, нам должны были дать пенальти.
Потом вышли запасные, добавили энергии, приложили усилия — и мы победили. Заслуженно, но нам пришлось очень много работать.
У нас должен быть такой настрой: если становится тяжело — значит, становится тяжело, но нельзя терять терпение и веру. А этот парень, [вратарь ДР Конго Лионель] Мпаси, был невероятен — какие сейвы он делал», — приводит слова Тухеля BBC Sport.
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти