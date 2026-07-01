В ДР Конго пообещали щедро наградить футболистов после ЧМ: «Игроков встретят как настоящих героев»

«Наше приключение на этом чемпионате мира подошло к концу. Мы невероятно гордимся нашей командой! Ребята были очень близки к тому, чтобы совершить еще одно чудо в матче против одной из сильнейших сборных этого турнира. Нам совсем немного не хватило, чтобы перевести игру в дополнительное время, а возможно, и довести ее до серии пенальти.



Наши футболисты полностью отдались игре и оставили на поле все силы. Но сегодня сильнее оказалась не сколько сборная Англии, сколько Харри Кейн. Он провел выдающийся матч и стал главным фактором их победы.



Теперь команда возвращается домой. Наших игроков будут встречать как настоящих героев. Федерация футбола, Министерство спорта и президент страны обязательно отметят футболистов, тренерский штаб и всех, кто внес вклад в этот успех. Их ждут заслуженные денежные премии и другие награды за историческое выступление на чемпионате мира.



Мы не сдаемся. Этот турнир показал, что ДР Конго способно на равных бороться с сильнейшими сборными мира. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к ближайшему Кубку Африки и сделаем все возможное, чтобы вновь завоевать путевку на следующий чемпионат мир», — сказала Тшимпумпу в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.