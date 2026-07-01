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В ДР Конго пообещали щедро наградить футболистов после ЧМ: «Игроков встретят как настоящих героев»

Генеральный секретарь Федерации футбола ДР Конго Лилиан Тшимпумпу прокомментировал итоги выступления сборной страны на ЧМ-2026.

Источник: Getty Images

Сегодня сборная ДР Конго вылетела с ЧМ, проиграв Англии (1:2) на стадии 1/16 финала.

«Наше приключение на этом чемпионате мира подошло к концу. Мы невероятно гордимся нашей командой! Ребята были очень близки к тому, чтобы совершить еще одно чудо в матче против одной из сильнейших сборных этого турнира. Нам совсем немного не хватило, чтобы перевести игру в дополнительное время, а возможно, и довести ее до серии пенальти.

Наши футболисты полностью отдались игре и оставили на поле все силы. Но сегодня сильнее оказалась не сколько сборная Англии, сколько Харри Кейн. Он провел выдающийся матч и стал главным фактором их победы.

Теперь команда возвращается домой. Наших игроков будут встречать как настоящих героев. Федерация футбола, Министерство спорта и президент страны обязательно отметят футболистов, тренерский штаб и всех, кто внес вклад в этот успех. Их ждут заслуженные денежные премии и другие награды за историческое выступление на чемпионате мира.

Мы не сдаемся. Этот турнир показал, что ДР Конго способно на равных бороться с сильнейшими сборными мира. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к ближайшему Кубку Африки и сделаем все возможное, чтобы вновь завоевать путевку на следующий чемпионат мир», — сказала Тшимпумпу в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Англия
2:1
Первый тайм: 0:1
ДР Конго
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Голы
Англия
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
ДР Конго
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
Составы команд
Англия
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Статистика
Англия
ДР Конго
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
7
2
Угловые
5
3
Фолы
10
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти