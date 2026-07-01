В ДР Конго пообещали щедро наградить футболистов после ЧМ: «Игроков встретят как настоящих героев»

Сегодня сборная ДР Конго вылетела с ЧМ, проиграв Англии (1:2) на стадии 1/16 финала.
«Наше приключение на этом чемпионате мира подошло к концу. Мы невероятно гордимся нашей командой! Ребята были очень близки к тому, чтобы совершить еще одно чудо в матче против одной из сильнейших сборных этого турнира. Нам совсем немного не хватило, чтобы перевести игру в дополнительное время, а возможно, и довести ее до серии пенальти.
Наши футболисты полностью отдались игре и оставили на поле все силы. Но сегодня сильнее оказалась не сколько сборная Англии, сколько Харри Кейн. Он провел выдающийся матч и стал главным фактором их победы.
Теперь команда возвращается домой. Наших игроков будут встречать как настоящих героев. Федерация футбола, Министерство спорта и президент страны обязательно отметят футболистов, тренерский штаб и всех, кто внес вклад в этот успех. Их ждут заслуженные денежные премии и другие награды за историческое выступление на чемпионате мира.
Мы не сдаемся. Этот турнир показал, что ДР Конго способно на равных бороться с сильнейшими сборными мира. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к ближайшему Кубку Африки и сделаем все возможное, чтобы вновь завоевать путевку на следующий чемпионат мир», — сказала Тшимпумпу в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Томас Тухель
Себастьен Дезабр
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
75′
Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86′
Брайан Сипенга
(Шансель Мбемба)
7′
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
10
Джуд Беллингем
19′
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
25
Джед Спенс
70′
21
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
60′
7
Букайо Сака
11
Маркус Рэшфорд
60′
18
Энтони Гордон
4
Деклан Райс
90′
5
Джон Стоунс
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
14
Ноа Садики
28′
20
Йоан Висса
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
26
Артур Масуаку
89′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
76′
25
Эдо Кайембе
8
Самюэль Мутуссами
89′
19
Фистон Майеле
7
Натанаэль Мбюкю
64′
13
Мешак Элиа
9
Брайан Сипенга
76′
10
Тео Бонгонда
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти