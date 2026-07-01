Кейн о победе Англии над ДР Конго: «В таких матчах кому-то нужно стать героем. Сегодня им оказался я»

После игры с Хорватией мы говорили о том, насколько важно, чтобы футболисты, выходящие на замену, влияли на игру. Сегодня вы снова это увидели. На протяжении всех 90 минут с нами очень трудно справиться. Я рад за каждого, кто причастен к этой победе, и надеюсь, что мы продолжим в том же духе — приводит слова Кейна BBC.