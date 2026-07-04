Сборная Аргентины вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Аргентины со счетом 3:2 в дополнительное время одержала победу над командой Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Майами.
В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси (29-я минута) и Лисандро Мартинес (92). У проигравших отличились Дерой Дуарте (59) и Сидни Кабрал (103). На 111-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок сборной Кабо-Верде Диней.
Месси забил свой 20-й гол на чемпионатах мира и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров в истории турнира. У его ближайшего преследователя, форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, 18 мячей. Аргентинец обходит француза и в споре за звание лучшего голеадора текущего первенства — 7 голов против 6. Кроме того, Месси провел 30-й матч на чемпионатах мира, по этому показателю он тоже занимает первое место, опережая португальца Криштиану Роналду (26).
Капитан сборной Аргентины продлил рекордную голевую серию на чемпионатах мира, отличившись в восьмой игре подряд. Месси также стал первым футболистом, забивавшим на мировых первенствах на каждой стадии.
В ⅛ финала сборная Аргентины сыграет с командой Египта, которая ранее одержала победу над австралийцами (1:1, 4:2 по пенальти). Встреча пройдет в Атланте 7 июля.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Сборная Аргентины является действующим победителем.