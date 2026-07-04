Сборная Аргентины вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

Месси забил свой 20-й гол на чемпионатах мира и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров в истории турнира. У его ближайшего преследователя, форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, 18 мячей. Аргентинец обходит француза и в споре за звание лучшего голеадора текущего первенства — 7 голов против 6. Кроме того, Месси провел 30-й матч на чемпионатах мира, по этому показателю он тоже занимает первое место, опережая португальца Криштиану Роналду (26).