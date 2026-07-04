«Симон — лучший вратарь ЧМ-2026. Главное разочарование — сын Зидана». Колонка Нигматуллина

С Марокко он провел гениальный матч. Его фантастический сейв в овертайме до сих пор перед глазами. Рахими бил в упор, метров с пяти — по xG вероятность гола составляла 0,75! Но Фербрюгген спас. А вот в серии пенальти ему жутко не повезло. Вроде бы справился с ударом того же Рахими, но потом мяч отскочил в пятку, а от нее — за линию. Обидно.