«Симон — лучший вратарь ЧМ-2026. Главное разочарование — сын Зидана». Колонка Нигматуллина

Удивительное дело! С одной стороны, на ЧМ-2026 неудержимы топ-бомбардиры. За четыре матча Месси наколотил уже семь мячей, Мбаппе — шесть, Холанн и Кейн — по пять. А с другой стороны, в каждом туре блестяще проявляют себя вратари. 1/16 финала не стала исключением.
Начнем с Орландо Хиля. Главным героем встречи Германия — Парагвай его сделали не только сейвы, в том числе в серии пенальти, но и драматичные штрихи биографии. Болезнь маленького сына, нехватка денег на лечение, вынужденная распродажа личных вещей вплоть до клубной экипировки…
Слава богу, сейчас все в порядке — и у ребенка, и у самого Хиля. Полтора года назад он стал основным вратарем в аргентинском «Сан-Лоренсо», осенью 2025-го дебютировал в сборной Парагвая и десять месяцев спустя сенсационно затащил ее в ⅛ финала чемпионата мира.
У парня великолепные физические данные, высоченный (198 см), хладнокровный. Правда, немножечко угловатый.
С Марокко он провел гениальный матч. Его фантастический сейв в овертайме до сих пор перед глазами. Рахими бил в упор, метров с пяти — по xG вероятность гола составляла 0,75! Но Фербрюгген спас. А вот в серии пенальти ему жутко не повезло. Вроде бы справился с ударом того же Рахими, но потом мяч отскочил в пятку, а от нее — за линию. Обидно.
Ну, а после того как Джастин Клюйверт зарядил с точки в левую от себя штангу, журналисты обнаружили мистическое совпадение: в тот же день — 29 июня, но 2000 года в серии пенальти полуфинала чемпионата Европы Нидерланды — Италия его отец Патрик Клюйверт тоже пробил в левую штангу! Вот интересно, помнил ли об этом сын? В итоге голландцы вновь проиграли и отправились домой.
Здесь антигероем стал не только Клюйверт-младший, но и Саммервилл, не сумевший переиграть Яссина Буну. Весь мир облетела фотография голкипера сборной Марокко, который в момент решающего удара заранее сместился в правый от себя угол. Всем видом показывая: бей в противоположный! Форвард сборной Голландии поступил иначе — и прогадал.
Буну уже не в первый раз в серии 11-метровых использует переступы. Обычно так делают полевые игроки, когда в конце тренировки, дурачась, надевают перчатки и встают в ворота. Они не умеют правильно падать, но у них быстрые ноги, вот и перемещаются по линии приставным шагом. Что и позволяет отбить мяч. Возможно, марокканец насмотрелся на эту тактику и взял на вооружение. Сработало!
Криштиану Роналду в матче с Хорватией пробил прямо по центру. Как и Салах — Австралии. Для такого исполнения нужны стальные яйца. Потому что риск не забить гораздо выше, чем при ударе в угол. На этом уже обжигались и Смолов, и Аспас, и другие…
Кстати, об Австралии. На мой взгляд, Тони Попович, главный тренер сборной, в 1/16 финала допустил фатальную ошибку, за минуту до серии пенальти убрав с поля основного вратаря. 22-летний Патрик Бич с первого матча на турнире выглядел здорово. Чувствовалось — поймал кураж. Он и с Египтом постоянно выручал. Ну и зачем его менять?
Да, 34-летний Мэтью Райан опытнее, но специалистом по 11-метровым мне совершенно не показался. В отличие от Ильи Помазуна. Вот в «Спартаке» подобный фокус себя оправдал. Здесь же мы увидели неразогретого голкипера, который не вошел в игру, не пытался обмануть соперника. Бьющий еще разбегается, а Райан уже заваливается в сторону… Впрочем, партнеры тоже подвели — Суттар и Херрингтон пальнули по воробьям.
После 0:0 в матче Испания — Кабо-Верде я подумал, что действующие чемпионы Европы банально недооценили скромных парней из маленького островного государства. Но у тех, как оказалось, все в порядке и с мастерством, и с характером. Причем не только у 40-летнего Возиньи, который минувшей ночью снова был в ударе. Аргентина просто отскочила! А с Кабо-Верде даже жалко прощаться. Эта сборная запомнится надолго.
У Мпаси хорошая школа — отсюда уверенная игра на выходах и на линии, куча эффектных сейвов. Но силы были неравны, бился он с англичанами в одиночку, и в конце концов трудяга Кейн спас свою команду от позора.
Об американце Мэтте Фризе особый разговор. Он выпускник Гарварда, в 2022-м получил диплом экономиста. Лишь после этого сосредоточился на футболе — и быстро дорос до национальной сборной. Такой путь достоин уважения. Вратарь качественный, на ЧМ-2026 ярко себя проявляет, два матч подряд сыграл на ноль — в группе с Австралией и в 1/16 с Боснией.
А у мексиканца Рауля Ранхеля таких игр уже четыре! Но нельзя сказать, что соперники — ЮАР, Корея, Чехия и Эквадор — сильно нагружали его работой. Настоящая проверка у голкипера будет в понедельник, когда на «Ацтеку» пожалует сборная Англии во главе с Кейном.
Лучшим вратарем турнира на данный момент я бы назвал Унаи Симона. Он пока тоже непробиваем. Спокойный, стабильный, играет неброско, но очень надежно. При этом бразильца Алиссона, аргентинца Эмилиано Мартинеса и француза Майка Меньяна я по-вратарски ставлю выше. Но о них поговорим в следующей колонке.
Я стараюсь не критиковать коллег, но Зидану-младшему объективно не хватает мастерства, чтобы играть на высоком уровне. Везде пишут, что его рост — 183 сантиметра. Но смотришь со стороны — и кажется, что он намного ниже. Щупленький, робкий… В итоге на ЧМ-2026 за три матча пропустил шесть мячей. При 15 ударах в створ! Статистика, мягко говоря, неутешительная.
Из вратарей, которые уже покинули турнир, мне особенно будет не хватать двоих — Мануэля Нойера и Дзиона Судзуки.
У японца из «Пармы» отличные перспективы. Мощный, пластичный, давно играет в Европе, полностью адаптирован. В моем понимании — готовый вратарь для топ-клуба АПЛ.
А Нойер вообще один из моих любимцев, давно за ним слежу. В сборную Германии он вернулся накануне ЧМ-2026 — и не подвел. В каждом матче выручал, не его вина, что немцы споткнулись на Парагвае. В серии пенальти взял удар Бальбуэна, подарив команде прекрасный шанс пройти в следующий раунд. Но полевые, как выяснилось, разучились бить 11-метровые.
Я поразился, когда узнал, что несколько игроков сборной, включая опытнейшего Горецку, наотрез отказались идти к точке. Что за трусость? Да, в случае промаха можно попасть под хейт всей страны. Но ты же профессионал, регулярно отрабатываешь пенальти на тренировках. Бери мяч — и вперед!
Подобному малодушию нет оправдания. Это признак слабости и неподготовленности к матчам такого уровня. Что ж, тогда все логично: одних ждет битва с Францией, а другие возвращаются домой. Там им и место.