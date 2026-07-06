Сборная Норвегии впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 2:1. В составе норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд (79-я и 90-я минуты). У бразильцев пенальти реализовал Неймар (90+10), на 14-й минуте его партнер по команде Бруно Гимарайнс не смог отличиться с 11-й метровой отметки.
На счету Холанда стало семь голов на текущем чемпионате мира. Он сравнялся с лидерами списка бомбардиров — французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси.
Неймар появился на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли. Этот матч стал для него 15-м на чемпионатах мира — по этому показателю он превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. Рекордсменом среди бразильцев остается Кафу, на счету которого 20 игр на мировых первенствах. Полную встречу провел защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, а полузащитник «сине-бело-голубых» Луис Энрике остался на скамейке запасных.
В четвертьфинале сборная Норвегии сыграет с победителем матча между командами Мексики и Англии, которые сыграют между собой в ночь на понедельник по московскому времени.
Норвежцы впервые в своей истории вышли в четвертьфинал мирового первенства. Ранее национальная сборная дважды выходила в ⅛ финала — в 1938 и 1998 годах.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти