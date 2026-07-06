Сборная Норвегии впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

Неймар появился на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли. Этот матч стал для него 15-м на чемпионатах мира — по этому показателю он превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. Рекордсменом среди бразильцев остается Кафу, на счету которого 20 игр на мировых первенствах. Полную встречу провел защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, а полузащитник «сине-бело-голубых» Луис Энрике остался на скамейке запасных.