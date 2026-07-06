Норвежское проклятие Бразилии. Холанд снова все решил и догнал Месси с Мбаппе, а Нюланд выдал матч жизни

А ко второй паузе на водопой в игру вступил Неймар. Против Японии Анчелотти планировал выпустить его на полчаса, если бы счет не сравнялся, а потом берег на овертайм, до которого дело не дошло. Сейчас от Нея ждали магии, но получили гол от Холанда. Эрлинг после подачи Скьеллерупа (браво, Сольбаккен!) буквально смял Габриэла и головой отправил мяч в угол. Как и во встрече с Кот-д’Ивуаром норвежский бомбардир сказал свое слово в концовке. Только его гол не стал бы победным, если бы не еще один подвиг Нюланда. Как 35-летний голкипер достал кончиками пальцев опускавшийся ему за спину мяч!