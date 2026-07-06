Норвежское проклятие Бразилии. Холанд снова все решил и догнал Месси с Мбаппе, а Нюланд выдал матч жизни

Магия Анчелотти
«Карло Анчелотти, мы идем к тебе!» — эта фраза Столе Сольбаккена в раздевалке норвежской сборной после победы в первом раунде плей-офф стала хитом Сети. Естественно, это был мотивационный прием, и уже накануне игры с Бразилией главный тренер скандинавов говорил о том, что его коллега, возможно, величайший специалист в европейском футболе. Но прежних слов из песни все равно не выкинуть. Их обсуждали не меньше, чем откровения Холанна о его симпатиях к Бразилии и к ее футболу, за которым он следит с детства.
А в самой крупной стране Южной Америки после камбэка в противостоянии с Японией, кажется, поверили в магию Анчелотти. Высказался даже глава государства Лула да Силва: «Я смотрел игру, и все, кто был со мной, требовали убрать Каземиро. Я был настроен так же. Но потом я понял, что очень легко давать советы. Теперь я хочу поблагодарить Анчелотти за то, что он не поменял Каземиро, который забил гол». Это действительно выглядело впечатляюще — за 45 минут пройти путь от самого критикуемого футболиста страны до обладателя приза лучшему игроку матча.
Даже сам ветеран, который знаком с Анчелотти со времен работы в «Реале», удивлялся: «Я смотрел на скамейку, думая, что он меня снимет. Но он посмотрел на меня в ответ, как будто знал что-то, чего не знал я. Он оставил меня на поле. Я забил. Потом он выпустил Мартинелли, и он тоже забил. В какой-то момент ты перестаешь задавать вопросы Карло. Ты просто ждешь, чтобы понять, зачем это сделано».
Но главное, Каземиро успокоил всех словами о том, что у него нет травмы. Иначе Анчелотти пришлось бы решать сложнейший тактический ребус, так как Рафинья был готов сыграть лишь несколько минут, а Лукас Пакета при самом благоприятном сценарии мог попасть в заявку в заключительный день чемпионата.
Пентакампеоны пробовали на тренировках несколько вариантов. Вспоминали опыт весенних спаррингов, когда в центре поля неплохо играл Данило Сантос. Однако в итоге ставка была сделана на автора победного гола в ворота японцев Габриэла Мартинелли. В расстановке 4−4−2 он располагался слева, а Винисиус Жуниор выдвинулся в атаку в пару к Матеусу Кунье, который чаще опускался в глубину на помощь полузащитникам.
Тайм Нюланда
Бразилия в воскресенье играла еще и против собственных комплексов. Пентакампеоны не обыгрывали европейские сборные в плей-офф со времен победного ЧМ-2002, а Норвегию при четырех попытках вообще никогда не побеждали. В том числе на мировом первенстве 1998 года, когда скандинавы до 83-й минуты проигрывали, но сумели развернуть игру в свою пользу (2:1). Тогда, правда, играть пришлось в последнем туре группового этапа, когда южноамериканцы решили свои задачи.
А сейчас важна была каждая деталь. Например, сантиметры, на которые забрался в офсайда Серлот, и радость европейцев после неотразимого удара Берга оказалась преждевременной. А Бруно Гимараэса подвели нервы, когда арбитр после похода к монитору назначил пенальти за фол на Матеусе Кунье. Странно, что для этого потребовалось вмешательство ВАР, так как нарушение Айера выглядело очевидным. И возможно, растянувшаяся почти на три минуты пауза оказалась в пользу блестяще отразившего удар с точки Нюланда.
Опытный голкипер, который давно стал запасным в «Севилье», оказался бесспорным героем первого тайма. Кроме отраженного 11-метрового он прервал потенциально голевой прострел Мартинелли и ногой остановил удар Винисиуса в ближний угол. А от серьезной работы после впечатляющего сольного прорыва Куньи своего вратаря избавил подстраховавший центральных защитников Меллер Вольфе. Что до норвежской атаки, то вывести на удар Холанда до перерыва удалось лишь раз, и попытка пробить с лета превратилась в разминку для Алиссона. Зато в добавленное к первому тайму время Эрлинг после длинной передачи навязал борьбу своему главному антагонисту в АПЛ Габриэлу, после чего мяч подхватил Эдегор, и бразильскому вратарю пришлось спасать по-настоящему.
Идеальная перестройка Сольбаккена
Показательно, что на второй тайм Норвегия обновила фланги атаки. 64 процента владения мячом давали мало конкретики, так как зенитовец Дуглас Сантос перекрыл кислород Серлоту, а Нуса, которого на родине прозвали норвежским Неймаром, слишком сильно увлекался дриблингом и терял мяч, что приводило к опасным контратакам. Сольбаккен выпустил под Сантоса легкого Бобба, а Скьеллеруп слева должен был обеспечить не только остроту, но и надежность.
Последнее слово можно назвать символом игры в Нью-Йорке, где обе команды старались свести риск к минимуму. Особенно Бразилия, которая наступила на горло своей атакующей песне и поставила на быстрые выпады. Во втором тайме ждать своего шанса пришлось четверть часа, и какая это была возможность! Винисиус выдал прекрасный пас в зазор между двумя центральными защитниками на едва появившегося на поле Эндрика, но все испортила попытка убрать мяч под рабочую левую ногу. Нюланд спас и в этом эпизоде, и когда с подбора выстрелил Райан.
А ко второй паузе на водопой в игру вступил Неймар. Против Японии Анчелотти планировал выпустить его на полчаса, если бы счет не сравнялся, а потом берег на овертайм, до которого дело не дошло. Сейчас от Нея ждали магии, но получили гол от Холанда. Эрлинг после подачи Скьеллерупа (браво, Сольбаккен!) буквально смял Габриэла и головой отправил мяч в угол. Как и во встрече с Кот-д’Ивуаром норвежский бомбардир сказал свое слово в концовке. Только его гол не стал бы победным, если бы не еще один подвиг Нюланда. Как 35-летний голкипер достал кончиками пальцев опускавшийся ему за спину мяч!
Однако Холанд не стал испытывать судьбу дальше, а превратил концовку в формальность еще одним неотразимым ударом. С семью голами он догнал Месси с Мбаппе и продлил норвежскую сагу, а чемпионский карнавал в Бразилии откладывается еще на четыре года. Пенальти от Неймара на десятой добавленной минуте — всего лишь заключительное мгновение его последнего танца.
Автор: Андрей Кузичев
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
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