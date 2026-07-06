Англия в меньшинстве выжила на «Ацтеке». Мексика душила соперника весь матч, но вылетела с домашнего ЧМ

Капризная погода
Перед стартом чемпионата мира зрителей пугали тем, что в США могут регулярно откладывать матчи из-за непогоды. Год назад на Клубном ЧМ так и было, но этим летом всем нам относительно везет: переносов почти нет. Однако в плей-офф уже две игры откладывали в Мексике, причем обе с участием хозяев: сперва на час отложили старт встречи 1/16 финала с Эквадором, а теперь на столько же задержалась и игра с Англией. Причина — молнии неподалеку от стадиона.
К счастью, за час гроза успокоилась, хотя дождь продолжал лить. Но температура держалась вполне футбольная — 18 градусов тепла. При таких обстоятельствах особенно нелепо было наблюдать за паузами на водопой.
Сборную Англии перед игрой беспокоила не погода и даже не переполненная «Ацтека», болельщики которой гулом встречали каждое касание мяча соперниками. На предматчевой пресс-конференции Томас Тухель сделал акцент на высоте над уровнем моря, на которой находится стадион — 2200 метров. Немец признался, что команде не хватит времени на адаптацию, и это может стать проблемой.
Дубль Беллингема
Но была у англичан и другая тревога — матч с ДР Конго обнажил их огромные игровые сложности. «Три льва» чудом прошли скромную африканскую сборную, поэтому Тухель решил многое поменять. Выздоровел Куанса и вышел на правом краю обороны, обновились и фланги атаки — Гордон и Сака заняли места Рэшфорда и Мадуэке. Хавьер Агирре ничего не стал менять, но у Мексики и так все было хорошо: она оставалась одной из двух сборных, не пропустивших ни разу на ЧМ.
Игра началась совсем не так, как хотелось бы всем — уже на 50-й секунде Райс высоко поднял ногу и едва не снес голову Ромо, за что получил справедливую желтую. Пару сантиметров в сторону — и Англия сразу же осталась бы в меньшинстве.
Мексика стартовала бодрее и активно душила прессингом привыкавшего к обстановке соперника. На 15-й минуте Рауль Хименес едва не открыл счет — Пикфорд сложился и с большим трудом вытащил мяч из угла.
Первую четверть игры Англия провела ровно так же, как и с ДР Конго — не нанесла ни одного удара по воротам. Но во время паузы Тухель собрал команду в кругу, как на классическом тайм-ауте, очень активно жестикулировал и объяснял, в какую болевую точку давить. Помогло: уже через минуту после возобновления игры Гордон нанес удар в створ, но Ранхель поймал мяч.
Мексика продолжала по инерции давить, но англичане уже знали, что делать. Слова Тухеля явно повлияли на футболистов, и вскоре британцы открыли счет — Райс протащил мяч почти к штрафной, Сака навесил, а Беллингем выскочил из-за спин защитников.
Вслед за первым голевым моментом англичане реализовали и второй. На этот раз отлично сыграли Андерсон с Гордоном — едва мексиканцы разыграли мяч с центра поля, как этот дуэт обокрал 17-летнего Мору и запустил результативную атаку. Двухходовка Кейн — Беллингем сделала свое дело.
Гол Киньонеса и супермомент Монтеса
«Ацтека» была в шоке. Ее любимцы контролировали игру большую часть тайма, но к 38-й минуте устроились на 0:2. Сдаваться, впрочем, никто не собирался — и Мексика выдала ураганный финиш тайма.
Сперва Киньонес забил четвертый гол на турнире, что явно взбодрило всю сборную. До перерыва Хименеса дважды имел шанс сравнять счет — сначала не попал в дальний угол, а затем Пикфорд вытащил мяч из-под перекладины.
Но самый серьезный момент упустил Монтес — в добавленное время защитник «Локомотива» обязан был сравнивать счет с углового, но Беллингем в последнее мгновение вынес мяч из-под ног у Сесара.
Удаление Куансы и пенальти Кейна
Перерыва будто бы не было — с самого начала второго тайма пошла такая же безбашенная игра. Сперва О’Райли опасно прострелил вдоль ворот, затем от ноги Беллингема мяч попал в штангу, а следом Куанса шипами влетел в голеностоп Гальярдо. Арбитр Алиреза Фагани после просмотра повтора показал защитнику сборной Англии красную карточку.
«Ацтека» воодушевилась, но тут же ахнула — Ранхель снес Гордона в штрафной, и в его ворота был назначен пенальти. Кейн не дрогнул, а забил шестой гол на турнире.
Два мяча преимущества — это солидно. Но не на «Ацтеке» в меньшинстве против Мексики. Сразу после пропущенного мяча хозяева осадили штрафную Пикфорда — и спустя пять минут после гола Кейн превратился в антигероя, потому что ударил по ноге Гутьерреса. Фагани вновь пришлось смотреть кино, а затем арбитр указал на другую 11-метровую отметку. Хименес сделал счет 2:3.
Безрезультатное давление хозяев
В паузе на водопой Тухель выпустил Спенса и Берна, а Англия перестроилась на схему 5−3−1. Она думала только о том, чтобы выстоять. И это логично. Под давлением мексиканской сборной и ее орущих болельщиков было очень трудно.
Мексика давила разными способами — и навешивала, и простреливала, и наносила дальние удары. Угрозу несли в себе стандартные положения: хозяева и в равных составах исполняли их чрезвычайно опасно, а в большинстве — тем более.
Но англичане вдесятером дисциплинированно оборонялись и до полноценных голевых моментов дело не доводили. Да, были опасные подачи и пара неплохих ударов, но только на 12-й добавленной минуте Мексика действительно была близка к голу, когда Стоунс чуть не срезал мяч в свои ворота.
Англия выстояла. Вернее сказать — выжила. Под таким чудовищным давлением — как футболистов соперника, так и болельщиков — ей приходится играть крайне редко, так что победа в этой встрече говорит очень многое о характере команды Тухеля. Она вполне могла вылететь, но идет в четвертьфинал, где ее уже ждет Норвегия во главе с Эрлингом Холанном. И там будет не проще.
Автор: Гоша Чернов
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
74′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
15
Дэн Берн
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Автогол
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