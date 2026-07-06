Англия в меньшинстве выжила на «Ацтеке». Мексика душила соперника весь матч, но вылетела с домашнего ЧМ

Перед стартом чемпионата мира зрителей пугали тем, что в США могут регулярно откладывать матчи из-за непогоды. Год назад на Клубном ЧМ так и было, но этим летом всем нам относительно везет: переносов почти нет. Однако в плей-офф уже две игры откладывали в Мексике, причем обе с участием хозяев: сперва на час отложили старт встречи 1/16 финала с Эквадором, а теперь на столько же задержалась и игра с Англией. Причина — молнии неподалеку от стадиона.