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Англия в меньшинстве выжила на «Ацтеке». Мексика душила соперника весь матч, но вылетела с домашнего ЧМ

Блестящий матч в Мехико завершился победой британцев.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Капризная погода

Перед стартом чемпионата мира зрителей пугали тем, что в США могут регулярно откладывать матчи из-за непогоды. Год назад на Клубном ЧМ так и было, но этим летом всем нам относительно везет: переносов почти нет. Однако в плей-офф уже две игры откладывали в Мексике, причем обе с участием хозяев: сперва на час отложили старт встречи 1/16 финала с Эквадором, а теперь на столько же задержалась и игра с Англией. Причина — молнии неподалеку от стадиона.

К счастью, за час гроза успокоилась, хотя дождь продолжал лить. Но температура держалась вполне футбольная — 18 градусов тепла. При таких обстоятельствах особенно нелепо было наблюдать за паузами на водопой.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/8 финала, 6.07.2026, 3:00
Мексика
2
Англия
3

Сборную Англии перед игрой беспокоила не погода и даже не переполненная «Ацтека», болельщики которой гулом встречали каждое касание мяча соперниками. На предматчевой пресс-конференции Томас Тухель сделал акцент на высоте над уровнем моря, на которой находится стадион — 2200 метров. Немец признался, что команде не хватит времени на адаптацию, и это может стать проблемой.

Дубль Беллингема

Но была у англичан и другая тревога — матч с ДР Конго обнажил их огромные игровые сложности. «Три льва» чудом прошли скромную африканскую сборную, поэтому Тухель решил многое поменять. Выздоровел Куанса и вышел на правом краю обороны, обновились и фланги атаки — Гордон и Сака заняли места Рэшфорда и Мадуэке. Хавьер Агирре ничего не стал менять, но у Мексики и так все было хорошо: она оставалась одной из двух сборных, не пропустивших ни разу на ЧМ.

Игра началась совсем не так, как хотелось бы всем — уже на 50-й секунде Райс высоко поднял ногу и едва не снес голову Ромо, за что получил справедливую желтую. Пару сантиметров в сторону — и Англия сразу же осталась бы в меньшинстве.

Мексика стартовала бодрее и активно душила прессингом привыкавшего к обстановке соперника. На 15-й минуте Рауль Хименес едва не открыл счет — Пикфорд сложился и с большим трудом вытащил мяч из угла.

Первую четверть игры Англия провела ровно так же, как и с ДР Конго — не нанесла ни одного удара по воротам. Но во время паузы Тухель собрал команду в кругу, как на классическом тайм-ауте, очень активно жестикулировал и объяснял, в какую болевую точку давить. Помогло: уже через минуту после возобновления игры Гордон нанес удар в створ, но Ранхель поймал мяч.

Мексика продолжала по инерции давить, но англичане уже знали, что делать. Слова Тухеля явно повлияли на футболистов, и вскоре британцы открыли счет — Райс протащил мяч почти к штрафной, Сака навесил, а Беллингем выскочил из-за спин защитников.

Вслед за первым голевым моментом англичане реализовали и второй. На этот раз отлично сыграли Андерсон с Гордоном — едва мексиканцы разыграли мяч с центра поля, как этот дуэт обокрал 17-летнего Мору и запустил результативную атаку. Двухходовка Кейн — Беллингем сделала свое дело.

Источник: Reuters

Гол Киньонеса и супермомент Монтеса

«Ацтека» была в шоке. Ее любимцы контролировали игру большую часть тайма, но к 38-й минуте устроились на 0:2. Сдаваться, впрочем, никто не собирался — и Мексика выдала ураганный финиш тайма.

Сперва Киньонес забил четвертый гол на турнире, что явно взбодрило всю сборную. До перерыва Хименеса дважды имел шанс сравнять счет — сначала не попал в дальний угол, а затем Пикфорд вытащил мяч из-под перекладины.

Но самый серьезный момент упустил Монтес — в добавленное время защитник «Локомотива» обязан был сравнивать счет с углового, но Беллингем в последнее мгновение вынес мяч из-под ног у Сесара.

Источник: Reuters

Удаление Куансы и пенальти Кейна

Перерыва будто бы не было — с самого начала второго тайма пошла такая же безбашенная игра. Сперва О’Райли опасно прострелил вдоль ворот, затем от ноги Беллингема мяч попал в штангу, а следом Куанса шипами влетел в голеностоп Гальярдо. Арбитр Алиреза Фагани после просмотра повтора показал защитнику сборной Англии красную карточку.

«Ацтека» воодушевилась, но тут же ахнула — Ранхель снес Гордона в штрафной, и в его ворота был назначен пенальти. Кейн не дрогнул, а забил шестой гол на турнире.

Два мяча преимущества — это солидно. Но не на «Ацтеке» в меньшинстве против Мексики. Сразу после пропущенного мяча хозяева осадили штрафную Пикфорда — и спустя пять минут после гола Кейн превратился в антигероя, потому что ударил по ноге Гутьерреса. Фагани вновь пришлось смотреть кино, а затем арбитр указал на другую 11-метровую отметку. Хименес сделал счет 2:3.

Источник: Reuters

Безрезультатное давление хозяев

В паузе на водопой Тухель выпустил Спенса и Берна, а Англия перестроилась на схему 5−3−1. Она думала только о том, чтобы выстоять. И это логично. Под давлением мексиканской сборной и ее орущих болельщиков было очень трудно.

Мексика давила разными способами — и навешивала, и простреливала, и наносила дальние удары. Угрозу несли в себе стандартные положения: хозяева и в равных составах исполняли их чрезвычайно опасно, а в большинстве — тем более.

Но англичане вдесятером дисциплинированно оборонялись и до полноценных голевых моментов дело не доводили. Да, были опасные подачи и пара неплохих ударов, но только на 12-й добавленной минуте Мексика действительно была близка к голу, когда Стоунс чуть не срезал мяч в свои ворота.

Англия выстояла. Вернее сказать — выжила. Под таким чудовищным давлением — как футболистов соперника, так и болельщиков — ей приходится играть крайне редко, так что победа в этой встрече говорит очень многое о характере команды Тухеля. Она вполне могла вылететь, но идет в четвертьфинал, где ее уже ждет Норвегия во главе с Эрлингом Холанном. И там будет не проще.

Автор: Гоша Чернов

Мексика
2:3
Первый тайм: 1:2
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Англия
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
Англия
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
74′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
15
Дэн Берн
Статистика
Мексика
Англия
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
5
5
Угловые
12
2
Фолы
14
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти