Что погубило Бразилию: травмы звезд, кадровый кризис и просчеты Анчелотти. А Неймар точно ничего не испортил

Именно таких творческих исполнителей и не хватает Бразилии для того, чтобы снова стать единственной и неповторимой. И как бы ни вдохновлял Анчелотти одним своим присутствием на скамейке Винисиуса, звезда «Реала» не станет волшебником, которыми были Ривалдо и Роналдиньо. Он сверкал в групповом турнире, но в плей-офф ему перекрыли кислород как японцы, так и норвежцы. Быть лидером у Винисиуса не получается. А по поводу пенальти, который он, как считали многие, обязан был исполнять, все вопросы снял Анчелотти. Тренерский штаб опирался на статистический анализ, на основе которого Вини даже не входил в пятерку лучших исполнителей 11-метровых. А на поле в тот момент находились четвертый (Бруно Гимараэс) и пятый (Габриэл Мартинелли) номера.