Что погубило Бразилию: травмы звезд, кадровый кризис и просчеты Анчелотти. А Неймар точно ничего не испортил

Звездопад
Когда примерно каждый первый житель крупнейшей страны Южной Америки говорит о задаче выиграть шестой чемпионский титул, а все заканчивается в ⅛ финала, — это провал. Других оценок быть не может. Точно так же нужно признать: Бразилия не входила в число явных претендентов на титул. Потолок ее возможностей — попадание в топ-4 с призрачными шансами на медали. Звучит жестко, но объективно. Однако здесь важно сделать оговорку: речь именно о составе, который играл на чемпионате мира.
В идеальном мире, где нет травм, он бы выглядел совсем иначе. Задолго до ЧМ-2026 Бразилия потеряла Родриго, Эстевао и Эдера Милитао. В одном из последних контрольных матчей сломался Уэсли, а уже по ходу турнира — Рафинья и Лукас Пакета. Из этой шестерки как минимум четверо были железными игроками основного состава.
Карло Анчелотти пришлось пересобирать весь правый фланг, где Милитао идеально балансировал оборону, а Эстевао наряду с Винисиусом Жуниором был самым эффективным игроком атаки и забил под руководством итальянского специалиста пять мячей.
Родриго — идеальный вариант в роли «десятки»/второго форварда. Уэсли, как казалось, почти полностью компенсировал потерю Милитао. А Лукас Пакета давал средней линии целый набор важнейших навыков. Этот полузащитник трудолюбив и готов выполнять большой объем черновой работы, но при этом еще и наделен диспетчерскими навыками. Плюс у него налажена телепатическая связь с Винисиусом, с которым они дружат со времен академии «Фламенго».
Про Рафинью и говорить нечего. Звезда и пахарь в одном лице, без которого менее эффективным становится прессинг. Да, он ни разу не забил с момента назначения Анчелотти, однако проведенная по ходу турнира тактическая перестройка скорректировала его роль на поле, благодаря чему вингер «Барселоны» стал регулярно оказываться на ударных позициях. Его травма приблизила катастрофу.
Где великие «девятки» и латерали?
Процесс латания дыр в составе получился показательным. Справа в обороне играл постаревший и критикуемый Данило. Он допустил результативную ошибку против Японии, и с его фланга прошла подача на открывшего счет Холанда. Порвалось там, где тонко. А над ветераном в атаке располагался 19-летний Райан. Смелый, талантливый и, пожалуй, заслуженно выигравший конкуренцию у Луиса Энрике. Однако у юноши элементарно не было опыта на таких турнирах, и до ЧМ его игровое время в сборной составляло 58 минут. По-настоящему заменить Эстевао, Рафинью или Родриго он не мог.
Разобрав ситуацию только на одном фланге, мы плавно подходим к главному: в Бразилии серьезный кадровый кризис на множестве позиций. В большинстве стран над этим утверждением, конечно, посмеются, но мы же говорим о самой титулованной сборной планеты. Бразильская земля рождала мастеров, чьи имена навеки останутся в истории мирового футбола, но эти времена давно позади. Самый яркий пример — фланги обороны. То, чем пентакампеоны славились всегда. У них были Кафу, Роберто Карлос, Марсело. А сейчас объективно лучший — Дуглас Сантос. Зенитовец провел отличный турнир, но ненормально, когда на одной из самых энергозатратных позиций в современном футболе собран «клуб тех, кому за 30» с Данило и Алексом Сандро.
Самое страшное — у них фактически не было альтернативы. Разве что Карлос Аугусто, но это тоже не идеал. Как и гипотетический вариант с Абнером из «Лиона». То же самое касается нападения. Последний «девятый» номер элитного уровня — Роналдо. В начале карьеры Габриэла Жезуса казалось, что достойный наследник появился, однако Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити» изменил роль форварда на поле, и уже сам Жезус признавался: ему комфортнее на фланге.
Впрочем, рассуждения о нем не имеют практического смысла. А из тех, кто был в распоряжении Анчелотти, первым номером всегда считался Матеус Кунья. Настоящий боец и умеющий пахать на команду универсал, но никак не классический наконечник копья. И есть большие сомнения, что ситуацию изменил бы вызов Жоао Педро, которым пожертвовали ради Неймара. При Анчелотти форвард «Челси» всегда был вторым номером после Куньи, усиливая игру выходами со скамейки. Вряд ли по ходу ЧМ в этом плане что-то поменялось бы. Тем более в заявке присутствовал Игор Тиаго, и на него тоже особо не рассчитывали. Форвард «Брентфорда» отыграл 61 минуту против Марокко и плотно уселся на лавку. И это повод поговорить о ряде спорных решений Анчелотти.
Вини в тени
Естественно, миллионы копий будут сломаны вокруг вызова в сборную Неймара. Пошел ли Анчелотти на поводу у общественного мнения, федерации, а также стоявших за ней спонсоров и коммерческих партнеров? Даже если в этом есть доля правды, лучший бомбардир в истории сборной Бразилии точно ничего не испортил. Сыграл, как был готов, сумев в определенной степени оживить игру. Но я бы не стал рассуждать о том, что он занял чье-то место. Про второстепенную роль Жоао Педро уже сказано выше, а вера в Нея — что-то иррациональное национального масштаба. Для всей страны он последний, с кем ассоциируется термин Joga bonito.
Именно таких творческих исполнителей и не хватает Бразилии для того, чтобы снова стать единственной и неповторимой. И как бы ни вдохновлял Анчелотти одним своим присутствием на скамейке Винисиуса, звезда «Реала» не станет волшебником, которыми были Ривалдо и Роналдиньо. Он сверкал в групповом турнире, но в плей-офф ему перекрыли кислород как японцы, так и норвежцы. Быть лидером у Винисиуса не получается. А по поводу пенальти, который он, как считали многие, обязан был исполнять, все вопросы снял Анчелотти. Тренерский штаб опирался на статистический анализ, на основе которого Вини даже не входил в пятерку лучших исполнителей 11-метровых. А на поле в тот момент находились четвертый (Бруно Гимараэс) и пятый (Габриэл Мартинелли) номера.
То есть все было просчитано. Как и осторожная игра с отказом от высокого прессинга, который создавал риск дать много пространства Холанду. К чему можно придраться, так это к ряду замен. Без Бруно словно нарушился общий баланс. Это касается и выхода Эндрика, который был полезен при вскрытии японской обороны, а против Норвегии продемонстрировал то, за что его критиковали. Плохую помощь обороне, а также периодическое игнорирование партнеров ради удара. Запомнилось, как он выстрелил с дальней дистанции наудачу, не заметив свободного Винисиуса. Да и мощный форвард в концовке не помешал бы.
Анчелотти проиграл в управлении игрой Столе Сольбаккену, который изменил все заменой фланговых форвардов в перерыве. С другой стороны, реализуй Бруно пенальти, а Эндрик — чистый выход один на один, мы бы сейчас обсуждали совсем другое. Но даже при положительном результате отдельно взятой игры кризис, в котором оказался бразильский футбол, не рассосался бы.
Теперь Анчелотти предстоит сложный процесс обновления сборной и ее обкатка на Кубке Америки — 2028. И только после этого турнира можно будет понять — появился ли свет в конце тоннеля.
Автор: Андрей Кузичев
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
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