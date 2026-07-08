Спасение Аргентины с Месси и ярость египтян, Швейцария выбила Колумбию: главное за ночь 8 июля на ЧМ-2026

Стадия ⅛ финала на чемпионате мира — 2026 завершена. Аргентина совершила безумный камбэк в матче против Египта (3:2), а Швейцария прошла дальше после напряженной дуэли с Колумбией (0:0, пенальти — 4:3). Теперь победители встретятся в четвертьфинале.
За пределами стадионов тоже было ярко: главный тренер Португалии Роберто Мартинес ушел в отставку, в Парагвае продолжают критиковать Килиана Мбаппе, а норвежцев накрыла простуда.
Голливудский сценарий
Аргентинцы умеют выдавать драматичные матчи — это факт. Но в ⅛ финала против Египта они превзошли сами себя, устроив один из самых ярких камбэков в истории ЧМ.
Встреча началась для «Альбиселесте» с быстрого пропущенного гола (постарался Яссер Ибрахим), потом Лионель Месси не реализовал пенальти. Во втором тайме аргентинцы пропустили второй мяч от Мостафы Зико.
Когда казалось, что дело идет к сенсации, команда Лионеля Скалони наконец включилась. На 79-й минуте Кристиан Ромеро с передачи Месси сократил отставание, на 83-й сам Лео сравнял счет, а уже в добавленное время победный гол вколотил Энцо Фернандес. На камбэк у аргентинцев ушло 13 минут — самый насыщенный временной отрезок.
Месси отличился уже в восьмой раз и вернул лидерство в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026. Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн и Харри Кейн снова вынуждены догонять Лео. Это в самом деле историческая погоня: впервые на одном турнире сразу у трех игроков по семь и больше голов.
Разумеется, не обошлось без судейских скандалов. Арбитр Франсуа Летексье отменил гол египтян на 60-й минуте, а на 90+2-й не зафиксировал фол в штрафной площади аргентинцев.
В результате «Фараоны» напоследок разгромили и ФИФА, и судью.
«Рефери с первой минуты был решительно настроен на то, чтобы мы проиграли. Мы надеялись доставить радость египетскому народу, но в конце концов поздравляем Аргентину с победой на чемпионате мира. Это сфальсифицированный турнир, и им теперь даже не нужно играть оставшиеся матчи. Судья разрушил мечту целой нации, и он нацелился на нас, потому что мы не должны были обыграть Аргентину. Пускай он отвечает перед богом», — сказал Зико.
У Аргентины, ожидаемо, никаких претензий. Месси в восторге от характера собственной команды.
«Честно говоря, огромное счастье от того, что мы вышли дальше, особенно учитывая, как именно нам это удалось. После того как счет стал 0:2, все сильно осложнилось. Невероятные эмоции от того, что мы сумели перевернуть игру. Нам снова пришлось очень тяжело, но это чемпионат мира. Все матчи складываются именно так. Здесь все команды очень равны. Я очень счастлив», — признался Месси в разговоре с журналистами.
Колумбия едет домой
После невероятной по накалу и красоте встречи Аргентины с Египтом дуэль Швейцарии и Колумбии смотрелась откровенно тяжело. В первом тайме оппоненты атаковали минимально и практически не беспокоили друг друга. Моменты, конечно, появлялись, но со скрипом — и на гол ни одна из сборных явно не наиграла.
Главный хайлайт первых 45 минут — тренер сборной Германии Юрген Клопп, уплетающий картофель фри. Это действительно обсуждали активнее, чем происходящее на поле.
Во втором тайме ситуация практически не изменилась — команды действовали на равных и открыть счет не смогли. Лишь в экстра-таймах колумбийцы перехватили инициативу, но до забитого мяча не дотянули.
Даже в серии пенальти швейцарцы и колумбийцы действовали практически одинаково. В середине команды обменялись проваленными попытками — на перекладину Санчеса европейцы ответили промахом Аканджи. Но долго так продолжаться не могло — вратарь Швейцарии Грегор Кобель взял удар Кучо Эрнандеса, а вот его коллега из Колумбии Камило Варгас повторить подвиг не смог.
В результате в четвертьфинал прошла Швейцария, впервые с 1954 года — команда Мурата Якина может собой гордиться. Ну, а колумбийцы едут домой — в том числе травмированный нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
Мартинес покинул сборную Португалии
Парад отставок на чемпионате мира продолжается. После вылета от Испании (0:1) в ⅛ финала сборную Португалии покинул главный тренер Роберто Мартинес. По словам специалиста, он не планировал такой исход — но теперь другого выхода не видит.
«Было ли решение принято до чемпионата мира? Нет, я не думаю, что оно было окончательно утверждено. Я приехал в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, и я думаю, что без победы продолжать нет смысла. Теперь у совета директоров и президента есть возможность выбрать нового тренера. Президент всегда поддерживал мою работу, но мой контракт заканчивается сегодня. Больше сказать особо нечего», — сказал Мартинес.
Испанец возглавил Португалию в 2023 году и выиграл с ней Лигу наций в 2025-м.
Перепалка Мбаппе с сенатором продолжается
Селеста Амарилья продолжает задевать Килиана Мбаппе. Напомним, женщина-сенатор из Парагвая после вылета своей команды от «Трехцветных» назвала форварда «высокомерным и уродливым», а также «камерунцем, выдающим себя за француза». Были и более жесткие выражения с расистским подтекстом. В ответ Мбаппе назвал ее «презренной женщиной» — и снова разбудил Амарилью.
«Твои высокомерие и презрение раздражали меня еще до матча, когда ты сказал: “Если нужно будет засунуть руки в дерьмо — засунем”. Мы не глупые. Мы прекрасно поняли, что под “дерьмом” ты имел в виду сборную Парагвая и парагвайцев вообще. Потом ты сказал, что они “снимут макияж”. Мы тоже поняли, что вы — элегантные, с макияжем, а мы — бедные, грубые люди, которые даже не знают, что такое макияж. Весь Парагвай воспринял это именно так, и я в том числе. Мы это проглотили.
Теперь же я требую, чтобы ты тоже отказался от своих слов и принес мне извинения. Я тоже не намерена терпеть твое насилие. Ты меня не знаешь, ты понятия не имеешь, кто я такая, и не имеешь никакого права говорить, что я — жалкая женщина, недостойная должности, которую занимаю… Откажись от своих слов, прояви уважение к своему французскому гражданству и принеси извинения. В противном случае я могу начать судебное разбирательство по факту гендерного насилия", — написала сенатор в соцсетях.
Слова Амарильи едва не привели к дипломатическому скандалу — власти Франции осудили политика за расизм, а местная федерация футбола пообещала написать заявление в прокуратуру. Впрочем, пока последствий удалось избежать — правительство Парагвая тоже не поддержало буйного сенатора.
Викинги простудились
Быть викингом не равно всегда быть здоровым. Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен сообщил, что несколько его футболистов простудились.
«У нас только Йерген Ларсен с повышенной температурой, хотя у некоторых наблюдался кашель и хрипы. Всему виной кондиционеры, перелеты, раздевалки и прочее. Нас больше 50 человек, так что было бы странно, если бы кто-то один или двое не подхватил какую-нибудь простуду», — сказал Сольбаккен.
Простуды норвежцам сейчас ни к чему — 12 июля им предстоит сыграть в четвертьфинале против Англии.
«Роналду — величайший на планете»
Александр Плющенко расстроен из-за вылета Португалии с чемпионата мира. Об этом азербайджанский фигурист и сын олимпийского чемпиона рассказал в авторской колонке для «СЭ».
«Криштиану очень жалко, я даже после матча слезу пустил. Не знаю, почему португальцы так плохо играли, почему не могли забросить на него мяч. Перед турниром Португалия по составу казалась фаворитом, но, когда я увидел ее первую встречу на ЧМ, сразу стало понятно, что шансов мало. Очень плохо провела чемпионат в целом, не победила Колумбию, еле прошла Хорватию. А такая сборная, как Испания, не прощает.
Роналду все равно великий игрок. Величайший на планете Земля, как по мне. Хотя ему и не удалось выиграть чемпионат мира… Но не факт — может, еще и поедет на один, кто знает. Вообще не удивлюсь. Роналду вышел из такой нищеты, что обязан быть большим примером для всех. Месси-то играл много лет сразу с Хави и Иньестой, Роналдинью. А Роналду — черт-те с кем. Поэтому, несмотря на это поражение, для меня Роналду остается самым великолепным по вкладу в футбол», — считает Плющенко-младший.
За какими матчами следим дальше
Дальше по расписанию стартует четвертьфинал — 9 июля в 23.00 мск смотрим игру Франции и Марокко.