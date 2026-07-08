Спасение Аргентины с Месси и ярость египтян, Швейцария выбила Колумбию: главное за ночь 8 июля на ЧМ-2026

«Твои высокомерие и презрение раздражали меня еще до матча, когда ты сказал: “Если нужно будет засунуть руки в дерьмо — засунем”. Мы не глупые. Мы прекрасно поняли, что под “дерьмом” ты имел в виду сборную Парагвая и парагвайцев вообще. Потом ты сказал, что они “снимут макияж”. Мы тоже поняли, что вы — элегантные, с макияжем, а мы — бедные, грубые люди, которые даже не знают, что такое макияж. Весь Парагвай воспринял это именно так, и я в том числе. Мы это проглотили.