«Это поколение — особенное». Швейцария сотворила историю на ЧМ, дальше ее ждет Аргентина с Месси

Сборная Швейцарии обыграла Колумбию в драматичной серии пенальти (0:0, пен. — 4:3) и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026. Подопечные Мурата Якина наслаждаются историческим достижением и называют нынешнее поколение футболистов особенным. Но расслабляться рано — впереди грозная Аргентина.
Все прошло по плану?
Швейцария оказалась в четвертьфинале мирового первенства впервые с 1954 года. Тогда страна принимала турнир, а ¼ финала начиналась сразу после группового этапа. Теперь же добраться до этой стадии было куда сложнее, однако команда Якина сумела повторить исторический результат, обыграв в матчах на выбывание сначала Алжир (2:0), а теперь и Колумбию.
«Думаю, мне понадобится еще пара часов или даже дней, чтобы осмыслить произошедшее. Это просто мечта», — цитирует специалиста The Guardian.
Он подчеркнул, что матч сложился именно так, как рассчитывал тренерский штаб.
«Вначале нам нужен был опыт и правильный настрой. Во втором тайме мы сделали замену, которая дала еще больше контроля, особенно во владении мячом. Мы также смогли выпустить на поле тех игроков, которых хотели видеть в серии пенальти. План всегда есть. Когда он в итоге срабатывает, это еще более приятно. Конечно, сегодня нам немного повезло, и это часть футбола», — приводит слова Якина сайт ФИФА.
Отдельно тренер выделил голкипера Грегора Кобеля. Вратарь совершил три сейва по ходу встречи, а затем отразил удар Кучо Эрнандеса в серии пенальти.
«Он настоящий силач. Пожалуй, один из лучших вратарей в мире. Мы очень рады, что он смог помочь нам сегодня», — добавил Якин.
Как признал сам Кобель, матч выдался непростым. «Болельщики были на их стороне, для нас получилась тяжелая игра. Отрезками нам приходилось только защищаться и сохранять ментальную стойкость. К тому же у нас отсутствовало несколько футболистов, это стало большим испытанием», — отметил вратарь.
«Мы долго ждали такой команды»
Поставивший точку в противостоянии точным ударом в серии пенальти Рубен Варгас признался, что до сих пор не осознал произошедшее.
«Сначала я даже не был уверен, выйду ли вообще на поле. Благодарен Богу за этот момент. Команда невероятно усердно работала и боролась более 120 минут. Сегодня играть в футбол здесь было непросто. И вот мы вошли в историю. Ощущения просто потрясающие!» — поделился Варгас.
А капитан Гранит Джака считает, что сейчас для сборной настало время показать свой лучший футбол.
«Я думаю, нынешнее поколение — особенное. Мы долго ждали такой команды. Молодые постоянно подталкивают нас вперед, а мы стараемся передать им опыт и менталитет. Даже для такой небольшой страны на этом уровне возможно все. От тренерского штаба до последнего игрока — все мы можем гордиться тем, чего достигли», — сказал полузащитник.
Швейцарцы действительно набрали впечатляющий ход. Команда проиграла лишь один из последних 19 международных матчей.
Колумбия не смогла воспользоваться своими шансами
История вполне могла сложиться иначе. В дополнительное время колумбийцы были близки к тому, чтобы испортить настроение соперникам. Но сначала Джон Лукуми головой пробил в перекладину, а затем Хаминтон Кампас не реализовал выход фактически один на один после ошибки Джаки. Южноамериканцы не скрывали разочарования.
«Мечта была огромной. Страна верила в нас, переживала каждое мгновение вместе с нами, и это лишь усиливает боль. Мы все хотим добиваться больших результатов со сборной. Надеюсь, мы поймем, чего нам не хватило», — сказал полузащитник Джон Ариас.
Главный тренер колумбийцев Нестор Лоренсо также сожалел о нереализованных моментах.
«Мы понимали, что это будет тактически напряженный матч. Конечно, должны были забить гол. У нас прекрасные игроки, им не в чем себя упрекнуть. Иногда ты забиваешь, а иногда — нет», — отметил специалист.
Нападающий Луис Суарес подвел итог еще эмоциональнее.
«Думаю, этой национальной команде было суждено добиться большего. Хочу поблагодарить всю страну и людей, которые заполнили стадион. Надеюсь, это станет важным поворотным моментом. То, что команда показала на этом чемпионате мира, нужно рассматривать с позитивной стороны».
Для Колумбии турнир закончился болезненным вылетом. А для Швейцарии сказка продолжается. Теперь команде Якина предстоит серьезное испытание — четвертьфинал против Аргентины и Лионеля Месси.
Автор: Максим Слекишин