«Это поколение — особенное». Швейцария сотворила историю на ЧМ, дальше ее ждет Аргентина с Месси

«Вначале нам нужен был опыт и правильный настрой. Во втором тайме мы сделали замену, которая дала еще больше контроля, особенно во владении мячом. Мы также смогли выпустить на поле тех игроков, которых хотели видеть в серии пенальти. План всегда есть. Когда он в итоге срабатывает, это еще более приятно. Конечно, сегодня нам немного повезло, и это часть футбола», — приводит слова Якина сайт ФИФА.