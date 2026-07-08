В Брюсселе жгли американские флаги, сборная Бельгии жестко троллила Трампа. Последствия главного скандала ЧМ

Но по факту получилось максимально неловко и стыдно. Сборная США получила тонну ненависти в свой адрес и очевидно оказалась несколько деморализована происходящим, что непосредственно сказалось на ее игре против Бельгии, которая, напротив, вышла невероятно злой и мотивированной. Вроде бы вписавшись за пацанов, Трамп на деле подложил им большую свинью, и теперь над ними смеется весь мир. Жаль, потому что от выступления США на этом турнире осталось впечатление какой-то недосказанности. Да, не факт, что она прошла бы Бельгию и без всей этой истории с Балогуном, но тем не менее.