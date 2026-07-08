В Брюсселе жгли американские флаги, сборная Бельгии жестко троллила Трампа. Последствия главного скандала ЧМ

Этот чемпионат мира не интересен президенту США
Мы с вами наблюдаем восхитительный чемпионат мира. Повременим пока с эпитетами вроде «лучший в истории» (оставим его Джанни Инфантино для церемонии закрытия) и «выдающийся», но все то, что происходит последние без малого четыре недели, и вправду невероятно круто.
Волшебная сборная Франции. Могучая Испания. Удивительная Норвегия, ее болельщики и их «гребля», захватившая весь мир. Киборгоподобный Эрлинг Холанд. Фантастический Лео Месси. Грустные последние танцы Криштиану Роналду и Луки Модрича.
Восхитившая весь мир сборная Кабо-Верде с вратарем Возиньей, который в 40 лет стал суперзвездой. А их матч с Аргентиной? А заруба южноамериканцев с Египтом, после которой Месси плакал от переизбытка эмоций? Да и не он один, там у половины игроков «Альбиселесте» глаза были на мокром месте.
А битва Англии с Мексикой, которую Харри Кейн назвал у себя в соцсетях лучшим матчем, в котором он когда-либо принимал участие в футболке национальной команды? А еще же прекрасная история, когда после побед «Трех львов» диджей на стадионе ставит хит Wonderwall группы Oasis и все игроки сборной хором поют его вместе с болельщиками — картинка, от которой мурашки по коже. Да много чего еще.
И вот во все это великолепие зачем-то решил вмешаться президент США Дональд Трамп, устроивший (на пару с Инфантино и ФИФА, но без его звонка ничего не было бы) самый грандиозный скандал на ЧМ-2026. Я говорю «зачем-то», потому что до истории с красной карточкой Фоларина Балогуна хозяин Белого дома не проявлял никакого интереса к турниру. Более того, казалось, что он его даже слегка сторонился.
Чтобы проверить ощущения, специально пролистал весь аккаунт Трампа в его соцсети Truth Social начиная с 11 июня — дня старта ЧМ. Президент США публикует там десятки сообщений в день, однако, помимо той самой благодарности ФИФА за решение по Балогуну, нашлось всего два поста. Первый — это поздравление сборной США после победы над Парагваем, причем опубликовано оно только на следующий день после матча.
Второй пост уже от 6 июля: «Харри Кейн — отличный игрок».
Плюс еще ссылка на новость о том, что ЧМ-2026 побил рекорд по посещаемости. Что и должно было случиться, просто учитывая изменение формата и значительное увеличение числа матчей. И на этом все.
Чуждая атмосфера
Не был Трамп и ни на одном из матчей сборной США — даже на встрече с Парагваем, когда проходила церемония открытия американской части турнира и присутствие каких-то официальных лиц подразумевалось, все же речь идет о главном спортивном событии в мире. В итоге отдуваться пришлось госсекретарю Марко Рубио.
Возможно, президент США просто опасался и не хотел быть освистанным, потому что именно так обстояло дело на двух последних спортивных мероприятиях, которые он посетил: сначала в ноябре на матче НФЛ в Вашингтоне, а затем в июне на одной из игр финальной серии НБА в Нью-Йорке.
Впрочем, вряд ли Трампу с его взглядами сильно близка футбольная сборная — максимально пестрая и мультикультурная. Кто-то из игроков вроде Кристиана Пулишича или Сержиньо Деста и вовсе американцы только наполовину.
Когда мама находилась на седьмом месяце беременности, они приехали в Нью-Йорк, однако персонал авиакомпании не пустил ее на обратный рейс в Лондон из опасений за здоровье. В итоге Балогун появился на свет в Нью-Йорке — и благодаря этому автоматически получил гражданство США.
Вряд ли близка Трампу и атмосфера интернационализма и фестивальности, царящая сейчас в Америке. Чему я сам свидетель. Это ощущается даже в Чикаго, где живу последние четыре года, пусть город и не принимает матчи ЧМ-2026.
В дни игр сборной Мексики улицы заполнялись людьми в зеленых футболках. Это же касается и Колумбии. Первое, что увидел в Нью-Йорке, оказавшись там в середине июня, стали компании грустных эквадорцев, разбредавшихся из баров в Квинсе после ничьей с Кюрасао.
Оказалось, что продающие поддельные сумки Prada и LouisVuitton в центре Манхэттена темнокожие ребята — выходцы из Сенегала, потому что в день матча с Францией они все как один облачились в футболки национальной команды. Черт возьми, оказалось даже, что я не единственный обладатель майки сборной Кабо-Верде в Чикаго!
Узбекские болельщики, устроившие настоящий фестиваль плова на улицах Атланты и Хьюстона, — тоже по большей части представители местных диаспор. Равно как и иранцы, алжирцы, иорданцы, приходившие на стадионы поболеть за свои сборные.
В общем, все те люди, которых Трамп и его администрация откровенно презирают и оскорбляют («Если вы привозите в страну людей из стран третьего мира, то и сами становитесь страной третьего мира», — один из постов в Truth Social), благодаря футболу и чемпионату мира обрели субъектность и возможность гордо показать, что они мексиканцы, эквадорцы, аргентинцы, сенегальцы и так далее.
Ощущение недосказанности
Зачем тогда Трамп ввязался в эту историю с Балогуном, ведь, судя по его последующим публичным высказываниям, он был не особенно в курсе происходящего, футбольных правил и регламентов? Здесь можно только пускаться в рассуждения. Возможно, просто захотелось, как сейчас говорят, «хайпануть» на таком большом событии.
Но по факту получилось максимально неловко и стыдно. Сборная США получила тонну ненависти в свой адрес и очевидно оказалась несколько деморализована происходящим, что непосредственно сказалось на ее игре против Бельгии, которая, напротив, вышла невероятно злой и мотивированной. Вроде бы вписавшись за пацанов, Трамп на деле подложил им большую свинью, и теперь над ними смеется весь мир. Жаль, потому что от выступления США на этом турнире осталось впечатление какой-то недосказанности. Да, не факт, что она прошла бы Бельгию и без всей этой истории с Балогуном, но тем не менее.
После матча бельгийские фанаты в Брюсселе сожгли несколько американских флагов. Некрасиво и достойно только осуждения, но всего этого можно было бы легко избежать. А игроки сборной Бельгии знатно потроллили самого Трампа, спародировав его фирменный танец при праздновании четвертого гола. Хотя вряд ли сам Дональд в курсе. Кстати, никакого сообщения в адрес сборной США после поражения Трамп, разумеется, не оставил.
В общем, хочется думать, что вся эта история очень скоро в итоге затеряется на фоне того футбольного величия, что мы наблюдаем последние несколько недель.
Автор: Дмитрий Гирин
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти