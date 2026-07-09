«Был не прав по поводу Месси. Но Аргентина не станет чемпионом мира». Колонка Нигматуллина

В колонке сразу после первого тура ЧМ-2026 я написал: «Пусть фитнес-браслет и показывает, что биологический возраст Роналду — 29 лет, это все иллюзии. Его скоростные качества и выносливость давно оставляют желать лучшего. Думаю, сегодня уже для всех очевидно: пока Криштиану на поле, сборная Португалии играет вдесятером».
В той же колонке коснулся и Месси: «Несмотря на хет-трик с Алжиром, в плей-офф от Лео всплеска не жду. Я ведь вижу, как он играет за “Интер” из Майами. Да, забивает, голевые раздает. Но вспыхивает эпизодами, точечно дозируя нагрузку. Для МЛС, учитывая невысокий уровень лиги, этого вполне достаточно. А здесь-то чемпионат мира! Когда начнутся матчи на вылет, Аргентина с Месси превратится в Португалию с Роналду. То есть будет играть в меньшинстве».
Ну, а теперь, когда турнир вышел на финишную прямую, готов признать, что с выводами по поводу Месси я поторопился. Зато с Криштиану, к сожалению, оказался прав.
Он абсолютно не убедил. Дубль в ворота Узбекистана да реализованный пенальти в матче с Хорватией — вот и все достижения на ЧМ-2026 великого КриРо. Грустно, но это закат.
И тут как раз напрашивается параллель с капитаном сборной Аргентины. Он, как выяснилось, в полном порядке. Лидирует в бомбардирской гонке, забил уже 8 мячей. В хорошей физической форме. Спокойно выдерживает и 90 минут, и 120. Если в МЛС Месси действительно сверкает эпизодически, то здесь поблажек себе не дает, гораздо чаще включается в игру. Поэтому вся команда охотно снабжает его передачами.
Чего не скажешь о Криштиану. Он-то подолгу простаивал без мяча. Может, партнеры в нем разуверились? В какой-то момент решили — зачем отдавать, если все равно запорет?
У Аргентины есть не только немолодой вожак, который управляет игрой, ведет за собой, но и командный дух. Отсюда и потрясающий камбэк с Египтом.
Португалия — яркая по именам, но команды там нет. Все сами по себе. А с таким подходом никогда ничего не добьешься. Характерный штрих: заканчивается матч с Испанией — и Криштиану в одиночестве бредет к трибуне с португальскими болельщиками. Никто из партнеров к нему не подходит, не пытается поддержать. Печальная картина. Но меня почему-то не удивила.
Ну, а Месси… Я счастлив, что оказался не прав. Снимаю шляпу перед аргентинским волшебником, который в очередной раз раздвинул границы своих возможностей, отсрочил закат карьеры и посрамил скептиков вроде меня. Его слезы после волевой победы над Египтом тронули до глубины души.
При этом по-прежнему считаю, что Аргентина не станет чемпионом мира. Многовато у нее проблем. Особенно в обороне, где защитникам не хватает игровой дисциплины.
Вдобавок Эмилиано Мартинес вдруг перестал выручать. Четыре года назад в Катаре он за уши тащил команду к титулу, а сейчас что-то сломалось. Если стартовые матчи с Алжиром и Австрией провел на ноль, то в трех следующих — с Иорданией, Кабо-Верде и Египтом — пропустил пять мячей. Для сборной, претендующей на звание чемпиона мира, — перебор.
Франция — более сбалансированная команда, без слабых мест. Та же Аргентина сильно зависит от Месси, Англия — от Кейна, Норвегия — от Холанна. А вот у вице-чемпионов мира и без Мбаппе есть кому забивать. Дембеле, Олисе, Барколя и Дуэ могут любую оборону разорвать.
Теперь о предстоящем четвертьфинале Аргентина — Швейцария. Ставлю на 2:2. А в серии пенальти, как мне кажется, удача улыбнется команде Мурата Якина.
Она организованная, дисциплинированная, умеет терпеть. Есть лидеры в каждой линии — Аканджи, Джака, Эмболо. Плюс надежный вратарь. Именно Кобель своими сейвами, в том числе в серии 11-метровых, и сделал разницу в битве с Колумбией.
Кстати, его южноамериканский коллега Варгас тоже заслуживает самых добрых слов. Он на 11 сантиметров ниже (рост Кобеля — 196 см), но на турнире здорово себя проявил. Четыре сухаря за пять матчей и всего один пропущенный мяч — отличный результат для голкипера.
Ну и напоследок прогнозы на три оставшихся четвертьфинала.
Франция — Марокко. 3:0.
Мне нравится, как играют марокканцы. Страстно, с душой, не отсиживаясь в обороне. Но соперник во главе с Диктатором им точно не по зубам.
Испания — Бельгия. 2:0.
Холанн против Кейна, возродившаяся Бельгия и худший соперник для Аргентины. Главное о парах ¼ финала ЧМ.
Бельгийцы в плей-офф удивляют. Сначала чудом перевернули игру с Сенегалом, потом в эффектном стиле расправились с США. Но Испания — это совсем другой уровень. Думаю, Симон в пятый раз подряд на ЧМ-2026 отстоит на ноль, а Ямаль с Ойярсабалем отгрузят Куртуа парочку мячей.
Норвегия — Англия. 1:0.
Интереснейшее противостояние, уже предвкушаю. Одних тащит Холанн, других — Кейн. Оба феноменально стабильны, забивают и забивают. У Харри, конечно, более классное окружение, но до восьмерки лучших команд планеты англичане дошли спотыкаясь. Нет в них такой уверенности, как в тех же французах и испанцах. А норвежцы на ЧМ-2026 вообще прыгнули выше головы. За них и буду болеть. Во многом из-за Холанна, который как форвард мне очень симпатичен.