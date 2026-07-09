«Был не прав по поводу Месси. Но Аргентина не станет чемпионом мира». Колонка Нигматуллина

В той же колонке коснулся и Месси: «Несмотря на хет-трик с Алжиром, в плей-офф от Лео всплеска не жду. Я ведь вижу, как он играет за “Интер” из Майами. Да, забивает, голевые раздает. Но вспыхивает эпизодами, точечно дозируя нагрузку. Для МЛС, учитывая невысокий уровень лиги, этого вполне достаточно. А здесь-то чемпионат мира! Когда начнутся матчи на вылет, Аргентина с Месси превратится в Португалию с Роналду. То есть будет играть в меньшинстве».