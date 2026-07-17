От Ямаля до велика: главные интриги финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины почти не изменилась за четыре года. 17 из 26 футболистов в ее заявке уже становились чемпионами мира. Соответственно, все они в воскресенье могут стать двукратными и существенно расширить список тех, кому удавалось выиграть золото мирового первенства дважды, — сейчас в нем 20 человек. В основном там бразильцы и итальянцы, но есть один аргентинец Даниэль Пассарелла, который был в составах национальной команды в 1978 и 1986 годах.