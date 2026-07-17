От Ямаля до велика: главные интриги финала ЧМ-2026

Впервые с момента появления рейтинга ФИФА в финале чемпионата мира встретятся две его сильнейшие команды. Аргентина — действующий чемпион мира и обладатель Кубка Америки, Испания — чемпион Европы. В марте эти сборные должны были сыграть в Финалиссиме в Катаре, однако матч победителей континентальных первенств был отменен. Теперь они всё же встретятся, но уже в поединке за куда более престижный трофей — Кубок мира. «Известия» выделяют главные интриги решающего матча турнира.
Встреча с наследником
Сразу после выхода Аргентины в финал соцсети облетела одна и та же фотография 2007 года, на которой 20-летний Лионель Месси купает в тазике малыша по имени Ламин Ямаль — ему тогда не было и полугода. Это реальный снимок из благотворительного календаря 2008 года.
Разумеется, тогда никто не мог представить, что два этих человека через 19 лет сыграют против друг друга в финале чемпионата мира. Более того, до сих пор команды Ямаля и Месси не пересекались, так что это будет их первая встреча (на поле, а не у тазика с водой).
Главная интрига этой дуэли вовсе не фотография. Для Лионеля этот матч с высокой долей вероятности станет последним на чемпионатах мира, а аргентинец — символ всего футбола первой четверти века. Ламин — напротив, лицо новой эры и человек, которого в «Барселоне» давно считают наследником Месси. Если говорить совсем пафосно, то нас ждет дуэль двух эпох.
— Испания — великая сборная с великими игроками, — цитирует Месси Mundo Deportivo. — Эту команду я отлично знаю. Я слежу за этими футболистами, знаю их возможности. Сразу несколько человек представляют «Барселону» — клуб, который я очень люблю и за которым продолжаю следить. Для меня это будет особенный матч.
Возможный суперрекорд
13 июля Ямалю исполнилось 19 лет. Он уже не станет самым молодым чемпионом мира в истории — этот титул удерживает Пеле, которому было 17 в 1958 году. И даже самым юным европейцем с золотой медалью мирового первенства испанцу уже не стать — итальянец Джузеппе Бергоми в 1982-м завоевал ее в 18 лет.
Но Ямаль замахнется на более статусное звание — самого молодого футболиста, побеждавшего на чемпионатах как мира, так и Европы. Два года назад вингер сборной Испании выиграл континентальный турнир спустя сутки после 17-го дня рождения, а в воскресенье может взять еще один большой трофей. Еще никому не удавалось выиграть чемпионаты мира и Европы в 19 лет.
— Ламин Ямаль — яркий пример того, что такое футболист мирового уровня, — рассказал BBC экс-защитник сборной Франции Гаэль Клиши. — Даже если он не так часто касается мяча, его влияние на игру ощущается постоянно. Если посмотреть первые полчаса полуфинала Испания — Франция, то Люка Динь был настолько сосредоточен на том, чтобы не оказаться с Ямалем один на один, что это само по себе многое говорит. Уверен, что Ламин может выдать и яркий финал.
Луис против Лионеля
Вообще в заявке сборной Испании 16 футболистов, побеждавших на Евро два года назад. Но самое главное — тренерский штаб. Луис де ла Фуэнте возглавил сборную после ЧМ-2022 и уже добился с ней значительного успеха — выиграл континентальное первенство, а теперь идет за мировой короной.
Если получится победить, то де ла Фуэнте станет лишь третьим тренером, которому удавалось выиграть чемпионат мира и Европы. Первым стал Хельмут Шен со сборной ФРГ (Евро-1972, ЧМ-1974), вторым — Висенте дель Боске с теми же испанцами (ЧМ-2010, Евро-2012).
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони тоже может войти в историю. Он уже дважды выигрывал Кубок Америки, побеждал в Финалиссиме и, самое главное, становился чемпионом мира. Единственным тренером, который дважды приводил сборную к победе на первенстве планеты, остается великий итальянский новатор Витторио Поццо — он сделал свою родную команду чемпионом в 1934 и 1938 годах. Другими словами, почти век никому не удавалось то, чего может добиться Скалони.
Замах на Пеле
Сборная Аргентины почти не изменилась за четыре года. 17 из 26 футболистов в ее заявке уже становились чемпионами мира. Соответственно, все они в воскресенье могут стать двукратными и существенно расширить список тех, кому удавалось выиграть золото мирового первенства дважды, — сейчас в нем 20 человек. В основном там бразильцы и итальянцы, но есть один аргентинец Даниэль Пассарелла, который был в составах национальной команды в 1978 и 1986 годах.
Единственным трехкратным чемпионом мира остается Пеле. Однако если Аргентина выиграет, то и его рекорд кто-то в ближайшие годы сможет повторить.
Особый матч для Родри
Только десять человек выигрывали «Золотой мяч», чемпионат мира и Лигу чемпионов/Кубок европейских чемпионов: Бобби Чарльтон, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр, Паоло Росси, Зинедин Зидан, Ривалдо, Роналдиньо, Кака, Лионель Месси, Усман Дембеле.
Как видно, испанцев в этом списке нет, так что Родри может стать первым. У 30-летнего полузащитника уже есть победа в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» в 2023 году, а также резонансный триумф в борьбе с Винисиусом за «Золотой мяч» в 2024-м. Успех на чемпионате мира увековечит имя испанского хавбека.
Мировой рекорд
Победа в полуфинале над Францией означала, что сборная Испании продлила беспроигрышную серию до 37 матчей. Последний раз команда Луиса де ла Фуэнте уступала 22 марта 2024 года в товарищеском матче с Колумбией (0:1). Прошлогодний финал Лиги наций, в котором Испания проиграла Португалии в серии пенальти, здесь не считается поражением, так как основное время завершилось вничью.
37 матчей — повторение рекорда сборной Италии, которая столько же не проигрывала с 2018 по 2021 год. Если в финале чемпионата мира Испания победит или игра дойдет до серии пенальти, то «Красная фурия» обновит мировой рекорд.
Список претендентов
В этом году фантастическая снайперская гонка, в которую вовлечены многие звезды мирового футбола. Перед финалом и матчем за третье место лидеры списка бомбардиров выглядят так. Месси — восемь голов, четыре голевые передачи. Мбаппе — восемь голов, три голевые передачи, Холанн — семь голов, Беллингем — шесть голов, одна передача, Кейн — шесть голов, одна передача, Дембеле — пять голов, две передачи, Ойярсабаль — пять голов, одна передача.
При равенстве по числу голов «Золотая бутса» достанется тому, у кого будет больше голевых передач, поэтому сейчас первое место занимает Месси. Но плотность высока. Теоретические шансы на победу в гонке бомбардиров есть даже у Дембеле с Ойярсабалем, но им надо как минимум оформлять хет-трик в своих матчах.
Скорее всего, всё решится в заочном споре Мбаппе и Месси. Если Килиан не сыграет или не забьет в матче за третье место, то вряд ли Лео кто-то догонит.
Нельзя забывать и о гонке лучших бомбардиров в истории ЧМ. Сейчас у Месси 21 гол, у Мбаппе 20. Аргентинец явно не хочет подпустить к себе француза.
Месси или
Не менее важный вопрос — кто станет обладателем «Золотого мяча». Причем речь здесь об обоих призах — и о том, что вручают лучшему игроку чемпионата мира, и о ежегодной награде от France Football.
Поразительно, но Месси в 39 лет реально претендует на оба «Золотых мяча». После полуфиналов аргентинец стал фаворитом по многим версиям. Если Аргентина станет чемпионом мира, сложно будет признать лучшим игроком турнира не его. Если Испания, то возможны варианты, и многое будет зависеть от самого финала.
Гоша Чернов