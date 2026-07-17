«Аргентина переубедила. Это сборная, за которую хочется болеть». Колонка Нигматуллина

С прогнозами на полуфиналы я промахнулся. Ставил на Францию и на победу Англии в серии пенальти — не случилось ни того ни другого.
Особенно удивили французы, которых многие, и я в том числе, считали главным фаворитом ЧМ-2026. Казалось, это команда без слабых мест. Все гармонично, сбалансированно, а Олисе, Дембеле и Мбаппе готовы снести любую оборону. И тут оглушительный провал! Ни голов, ни моментов, первый удар в створ — на 81-й минуте…
Испания переиграла соперника тактически, лишила пространства, и французские лидеры на поле растворились. К изумлению не только болельщиков, но и самого Дидье Дешама. Таким растерянным я никогда его не видел. Он пытался что-то исправить, лихорадочно проводил замены, но ни одна из них не сработала.
А началось все с нелепой ошибки Диня — непростительной для опытнейшего футболиста. Хотя здесь возникают вопросы и к его партнерам. Почему не подсказали, что Ямаль рядом? В таких случаях обычно кричат: «Сзади! Горишь!» Тогда защитник не стал бы задирать ногу, а попытался бы оттереть нападающего корпусом.
Маленький эпизод, который и решил судьбу матча. Французы, пропустив с пенальти, очутились в непривычной роли догоняющего, заторопились и в атаке не смогли ничего создать. Испанцы были лучше, быстрее, конкретнее, дисциплинированнее. Плюс Симон четко страховал защитников, выдвигаясь далеко из ворот. Со стороны это выглядело рискованно, но полностью себя оправдало.
«В финал Испания вышла заслуженно. Но это не та команда, за которую хочется болеть», — сказал в телеэфире Андрей Аршавин, и с ним трудно не согласиться. Если Иньестой, Хави и их тики-такой восторгался весь мир, то при Луисе де ла Фуэнте испанцы смотрятся скучновато.
Сегодня их главный козырь — отлаженная командная игра, где каждый винтик на своем месте. Уверенно добрались до финала, за семь матчей пропустили лишь раз — а выделить некого! Ни Ямаль, ни Родри, ни Ольмо, ни Ойярсабаль, ни Кукурелья подвигов не совершают. Как и Симон — несмотря на все его сухари.
Во втором полуфинале мои симпатии изначально были на стороне Англии. Но к 90-й минуте от них ничего не осталось. Перефразируя Аршавина, могу сказать: Аргентина-2026 — это та сборная, за которую хочется болеть. Ох, сколько же в ее игре страсти, воли и огня!
Ну и конечно, в очередной раз снимаю шляпу перед Месси, расписываясь в собственной некомпетентности. Я потрясен его результативностью и способностью в 39 лет сохранять высочайшее мастерство. Чувствуется, Лео, в отличие от Криштиану Роналду, до грустной лебединой песни еще далеко.
Да, по полю в основном передвигается пешком. Но! Игрой по-прежнему управляет феноменально. В нужный момент ускоряется, а дальше дело техники — в прямом и переносном смысле. Либо забивает сам, либо идеальными по точности передачами выводит на удар партнеров. Кому-то вкладывает мяч в ногу, кому-то в голову.
Поэтому в любой сложной ситуации аргентинцы сразу пасуют капитану. Знают: уж он-то обязательно что-нибудь придумает. Играет без замен, физически его хватает и на 90 минут, и на 120.
Звучит парадоксально, но 39-летний Месси проводит турнир ярче, чем четыре года назад, когда в 35 впервые привел Аргентину к титулу. Если в воскресенье сотворит чемпионский дубль, «Золотой мяч» в конце года Лео обеспечен. Как и звание лучшего игрока ЧМ-2026.
Что касается англичан, то их сгубила трусливая тактика Томаса Тухеля. Это на сто процентов тренерское поражение! Когда в ⅛ с Мексикой он поставил автобус, к такому повороту все отнеслись с пониманием — после удаления Куансы почти весь второй тайм сборная провела в меньшинстве.
Но в полуфинале с Аргентиной при счете 1:0 садиться глубоко в оборону и выпускать шесть защитников, напрочь отказавшись от контригры… Странное решение. Оно и похоронило команду. Причем вколотил победный мяч головой в окружении высоченных британцев вышедший на замену Лаутаро Мартинес, чей рост — 174 сантиметра. Символично.
Ну и в конце колонки, уже по традиции, прогноз на два оставшихся матча.
Франция — Англия. 3:2.
Если на Олимпиаде любая медаль почетна, то на чемпионате мира по футболу матчи за третье место часто превращаются в формальность, не вызывая интереса ни у болельщиков, ни у самих игроков.
Сейчас вся интрига сводится к одному: кто станет лучшим бомбардиром турнира — Месси или Мбаппе? У обоих по 8 мячей. Шансы Диктатора, на мой взгляд, выше, ведь ему противостоят немотивированные англичане.
Испания — Аргентина. 1:2
В финале буду болеть за аргентинцев. Они меня переубедили. Играют красиво, с душой. Испания — тренерская команда. Надежностью и прагматичностью напоминает компьютер. Он может одолеть кого угодно. Но сопереживать ему не хочется.