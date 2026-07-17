«Аргентина переубедила. Это сборная, за которую хочется болеть». Колонка Нигматуллина

Сегодня их главный козырь — отлаженная командная игра, где каждый винтик на своем месте. Уверенно добрались до финала, за семь матчей пропустили лишь раз — а выделить некого! Ни Ямаль, ни Родри, ни Ольмо, ни Ойярсабаль, ни Кукурелья подвигов не совершают. Как и Симон — несмотря на все его сухари.