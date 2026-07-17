Платный ЧМ: «Матч ТВ» ввел всех в заблуждение, хотя решение заработать логично. В чем главная претензия к каналу?

Чемпионат мира-2026 состоит из рекордных 104 матчей. Колоссальные объемы футбола для игроков, зрителей, организаторов. И, что не менее важно, для вещателей. Телепроизводство в рамках турнира и раньше не останавливалось ни на секунду, а тут еще и количество эфиров увеличилось более чем в полтора раза. К тому же не стоит забывать о не самом удобном для нас часовом поясе, который тоже добавляет забот.
Каналом «Матч ТВ» действительно была проведена масштабная работа — глобальных ошибок и сбоев за время уходящего ЧМ, кажется, не случилось. Правда, одна заметная претензия у аудитории все-таки возникла, но касается она не показа, а скорее клиентоориентированности.
Изначально «Матч» пообещал целиком показать первенство (то есть все 104 игры) и не взять с болельщиков ни копейки — планировалось, что чемпионат можно будет смотреть бесплатно на основном федеральном спортивном телеканале холдинга. А 11 июня, прямо в день старта турнира, вдруг появилась новость о передаче эксклюзивных прав на некоторые матчи «Кинопоиску». Чтобы получить доступ к онлайн-кинотеатру, разумеется, необходима платная подписка.
То есть аудиторию по факту обманули: сначала гарантировали доступный ЧМ, а в итоге сделали платным примерно треть турнира — «Кинопоиску» достались 35 трансляций, включая полуфинал Франция — Испания и матч за третье место, который состоится в субботу.
Поэтому негативная реакция в адрес канала понятна — подобное «переобувание», объявленное впритык, возмутило бы кого угодно в любом вопросе. В жизни таких ситуаций куча. Представьте, что за месяц согласовали с другом совместные планы, он до упора все подтверждал, а в назначенный день по непонятным причинам резко отказался. Вот «Матч» поступил похожим образом.
Причем осознанно запустив грандиозную промокампанию с рекламным роликом, в котором высмеивалась схема с подписками, а Георгий Черданцев триумфально озвучивал: «Смотрите весь чемпионат мира только на “Матч ТВ”. Абсолютно бесплатно». Слова «только» и «абсолютно» усиливались хлесткой интонацией комментатора для повышения убедительности. Особенно поражает, что видео выводили в эфир и после заключения договора с «Кинопоиском».
Канал организовал недешевую съемку, разработал концепцию, придумал слоган — а потом продал права. И желание заработать вполне логично. «Матч» ведь сначала купил сигнал у ФИФА — вероятно, за солидную сумму. Точных цифр в открытом доступе не найти, но, для сравнения, за показ предыдущего первенства Первый канал, ВГТРК и «Матч» в общей сложности отдали 39 миллионов долларов. Очевидно, такие траты требуется отбивать.
Договариваться о сотрудничестве со стриминговыми платформами в поисках путей не потерять в деньгах — совершенно нормальная практика. Как и в целом вешать ценник на просмотр спорта. В кинотеатрах (и обычных, и онлайн) есть билеты, в магазинах — кассы. Чем телевидение хуже? Не говоря уже о том, что это общепринятая мировая практика. Даже в России она применяется все чаще: например, финал Лиги чемпионов в Okko собрал четыре с половиной миллиона зрителей, и только в день матча сервис продал 400 тысяч подписок.
Времена изменились. Раньше почти ни за что не надо было платить, хотя, если вдуматься, те же спутниковые каналы появились довольно давно — условный «НТВ-Плюс» всегда позиционировался преимущественно платной платформой. Безусловно, нужны годы, чтобы болельщики окончательно привыкли к новым реалиям и спокойно соглашались расставаться с парой-тройкой сотен рублей ради месяца любимой игры. Никакой проблемы в этом точно нет.
Контента становится гораздо больше, вещатели хотят оправдывать вложения. Коммерциализация в чистом виде. А кому-то разве в этой схеме плохо? Есть качественный, востребованный и многофункциональный продукт, за который просят невеликие, в общем-то, деньги.
Главная претензия в конкретной истории — именно несдержанные предтурнирные обещания.
Потому что в погоне за прибылью осталось научиться грамотно и прозрачно преподносить анонсы, и тогда будет всем счастье. Произошедшее этим летом — торжество непоследовательности. Нельзя вот так вводить людей в заблуждение и, может, даже рушить им впечатления от потрясающего праздника. А зарабатывать — можно. Только честно и без вранья.
Автор: Трофим Гондюреев