Платный ЧМ: «Матч ТВ» ввел всех в заблуждение, хотя решение заработать логично. В чем главная претензия к каналу?

Договариваться о сотрудничестве со стриминговыми платформами в поисках путей не потерять в деньгах — совершенно нормальная практика. Как и в целом вешать ценник на просмотр спорта. В кинотеатрах (и обычных, и онлайн) есть билеты, в магазинах — кассы. Чем телевидение хуже? Не говоря уже о том, что это общепринятая мировая практика. Даже в России она применяется все чаще: например, финал Лиги чемпионов в Okko собрал четыре с половиной миллиона зрителей, и только в день матча сервис продал 400 тысяч подписок.