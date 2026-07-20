Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира — 2026

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе занял первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 года по футболу.
В восьми матчах на счету француза 10 голов. Его ближайшим преследователем стал аргентинский форвард Лионель Месси, который поразил ворота соперника девять раз, также проведя восемь игр.
Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре. На чемпионате мира — 2022 француз стал лучшим бомбардиром турнира с 8 голами. Ему принадлежит рекорд по голам на мировых первенствах (22).
Чемпионат мира — 2026 проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые принимало участие 48 команд. Французы по итогам турнира заняли четвертое место.