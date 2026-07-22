Закрывая Америку. Чем запомнится чемпионат мира-2026

В таких условиях, понятно, эксперты всегда уделяли внимание изучению пути команд между городами и мониторингу прогноза погоды. Не так много, конечно, как форме команд, но куда больше, чем обычно. Пример наиболее яркий подарили британские газеты. Перед матчем англичан с мексиканцами на «Ацтеке» они больше всего писали не о травмах и тактике, а о симптомах высотной болезни и нюансах адаптации к среднегорью. И конечно, не забывали упомянуть, что в случае победы придется еще вернуться в США: три с половиной часа лететь на базу в Канзас-Сити, еще почти столько же — оттуда в Майами на четвертьфинал.