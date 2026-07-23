Пловец Пригода рассказал, что сбил режим из-за просмотра матчей ЧМ-2026

«Смотрел чемпионат мира, даже, признаюсь, немного сбил график, приходилось досыпать днем. Если окунуться в статистику, для меня это исторический чемпионат мира, потому что я посмотрел по-моему 90% матчей. Как-то так подстраивался, где-то моментами на телефоне смотрел, по телевизору, с семьей и в машине, — сказал Пригода. — Было интересно, захватывающе, очень много уникальнейших развязок. Конечно, групповая стадия была слегка скучноватой, но это всегда было приятным дополнением к вечеру. Данный чемпионат мира запомнится многими событиями, в том числе отменой красной карточки и перерывом на попить. Но все это пройденный путь, теперь ждем новых событий».