Пловец Пригода рассказал, что сбил режим из-за просмотра матчей ЧМ-2026

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода немного сбил режим из-за просмотра матчей чемпионата мира по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.
Чемпионат мира проходил в США, Мексике и Канаде и завершился 19 июля.
«Смотрел чемпионат мира, даже, признаюсь, немного сбил график, приходилось досыпать днем. Если окунуться в статистику, для меня это исторический чемпионат мира, потому что я посмотрел по-моему 90% матчей. Как-то так подстраивался, где-то моментами на телефоне смотрел, по телевизору, с семьей и в машине, — сказал Пригода. — Было интересно, захватывающе, очень много уникальнейших развязок. Конечно, групповая стадия была слегка скучноватой, но это всегда было приятным дополнением к вечеру. Данный чемпионат мира запомнится многими событиями, в том числе отменой красной карточки и перерывом на попить. Но все это пройденный путь, теперь ждем новых событий».
«Как представитель старой школы, болел за всех возрастных — это Криштиану Роналду, Лионель Месси, Лука Модрич, Неймар, Хамес Родригес. Одни из последних матчей этих футболистов», — добавил Пригода.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти