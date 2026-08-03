Дни Инфантино сочтены? Европейские ассоциации начинают отзывать письма в его поддержку

Позиции Джанни Инфантино в ФИФА с каждым днем становятся все более шаткими. Как сообщает The Guardian, ряд европейских футбольных ассоциаций обсуждает возможность официально отказаться от поддержки главы ФИФА с целью оказать давление на него и тем самым попытаться приблизить его отставку. Первым на такой шаг пошел Уэльс.