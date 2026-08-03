Дни Инфантино сочтены? Европейские ассоциации начинают отзывать письма в его поддержку

Позиции Джанни Инфантино в ФИФА с каждым днем становятся все более шаткими. Как сообщает The Guardian, ряд европейских футбольных ассоциаций обсуждает возможность официально отказаться от поддержки главы ФИФА с целью оказать давление на него и тем самым попытаться приблизить его отставку. Первым на такой шаг пошел Уэльс.
Вотум недоверия
Еще 1 августа журналист Бен Джейкобс сообщил о желании президента УЕФА Александера Чиферина, чтобы все страны — члены организации, выразившие письменную поддержку кандидатуры Инфантино, немедленно отозвали свои письма. Уже сейчас очевидно — к его просьбе прислушались.
По данным The Guardian, изначально кандидатуру швейцарца поддержали все, кроме Германии, Румынии и Норвегии. Однако после ряда скандалов ассоциации планируют свои письма отозвать. Первой на такой шаг пошла Ассоциация футбола Уэльса.
«Неспособность ставить интересы футбола на первое место — провал, который мы не можем принять. Господин Инфантино утратил наше доверие к тому, чтобы оставаться у руля мирового футбола», — приводит заявление организации журналист Бен Джейкобс.
По данным The Telegraph, если Инфантино после этого не уйдет добровольно, УЕФА планирует заставить его сложить полномочия досрочно путем вынесения вотума недоверия. Союз может его инициировать, имея в своем распоряжении голоса 43 стран — членов ФИФА. Судя по всему, ухода функционера желают гораздо больше ассоциаций.
Как отмечает Джейкобс, в качестве одного из возможных преемников швейцарца рассматривается Виктор Монтальяни, в данный момент возглавляющий КОНКАКАФ. Также существует поддержка кандидатуры Нассера Аль-Хелаифи, несмотря на нежелание президента «ПСЖ» баллотироваться на пост главы ФИФА.
Что натворил Инфантино?
Джанни активно критиковали за «дружбу» с Дональдом Трампом и отмену дисквалификации за красную карточку форварда сборной США Фоларина Балогина. Впрочем, Инфантино были готовы это простить — он все равно считался главным фаворитом на предстоящих выборах главы ФИФА.
Открытый конфликт между УЕФА и функционером разгорелся на фоне планов реформировать систему управления доходами мирового футбола. В конце июля стало известно, что швейцарец хочет передать все медийные, спонсорские и иные права на чемпионаты мира и другие крупные турниры отдельной структуре: часть ее акций планировалось продать сторонним инвесторам.
Компания получила название FIFA Forward Enterprise (FFE). СМИ называли главным претендентом на долю Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, который является зятем президента США Дональда Трампа.
Сам Инфантино рассматривал возможность возглавить FFE. По данным The Times, зарплата швейцарца в случае реализации плана возросла бы в 10 раз — с 2,6 миллиона евро до 26 миллионов.
Идею сразу же восприняли крайне негативно: УЕФА пригрозил бойкотом турниров, также с критикой выступили КОНКАКАФ, АФК и КОНМЕБОЛ.
Вскоре Инфантино публично отказался от проекта, но даже такой шаг не смог спасти его репутацию. Его дни на посту главы ФИФА, кажется, сочтены.
Автор: Максим Клементьев