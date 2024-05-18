Жиресс о Мбаппе в «Реале»: «У него был негативный опыт игры с большими звездами, как Месси и Неймар. В Мадриде его будут окружать талантливые игроки, но ему удастся с ними поладить, думаю» | Источник: Sports.Ru

— Особенно в Лиге чемпионов, где блистают большие мальчики. Ни против «Барсы», ни против «Дортмунда» он не был на своем уровне, который очень высок. Против «Барселоны» он был слаб, особенно в первом матче, но его высокий уровень ему забить два гола во втором. Даже немного Мбаппе — этого достаточно.

Против «Дортмунда» ему не хватило искры. «ПСЖ» мог пройти дальше, шесть голов — это много, но точность жизненно важна, а ее не хватало ни команде, ни Килиану.

— С ним и Винисиусом, Беллингемом, Родриго? Как будет играть следующий «Реал Мадрид»?

— Ключевое слово — баланс, это то, что должен искать Анчелотти, он превосходный тренер с большим опытом. У Мбаппе был негативный опыт игры с большими звездами рядом с ним, такими как Месси и Неймар. Эксперимент не удался.

В Мадриде его будут окружать очень талантливые игроки, и он достаточно умен, чтобы понять, что главное — уметь хорошо дополнять друг друга, ведь футбол — это коллективный вид спорта. Ему потребуется период адаптации, но я думаю, что ему удастся хорошо с ними поладить, — сказал бывший игрок сборной Франции Ален Жиресс.