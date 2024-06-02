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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Винисиус — самый молодой игрок, забивавший в двух финалах ЛЧ. Он побил рекорд Месси

«Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

Винисиус — самый молодой игрок, забивавший в двух финалах ЛЧ. Он побил рекорд Месси | Источник: Sports.Ru

Винисиус Жуниор в этом матче забил второй гол своей команды на 83-й минуте. Он сделал это в 23 года и 325 дней.

Он также забил гол «Ливерпулю» (1:0) в финале главного еврокубка в сезоне-2021/22.

Таким образом, Винисиус стал самым молодым игроком, забивавшим голы в 2 финалах Лиги чемпионов, и побил рекорд Лионеля Месси.

Месси забил за «Барселону» по голу в 2 финалах главного еврокубка: в 2009 и 2011 годах. На момент гола в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:1) финале ЛЧ-2011 Месси было 23 года и 338 дней.

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