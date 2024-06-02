Винисиус — самый молодой игрок, забивавший в двух финалах ЛЧ. Он побил рекорд Месси | Источник: Sports.Ru

Винисиус Жуниор в этом матче забил второй гол своей команды на 83-й минуте. Он сделал это в 23 года и 325 дней.

Он также забил гол «Ливерпулю» (1:0) в финале главного еврокубка в сезоне-2021/22.

Таким образом, Винисиус стал самым молодым игроком, забивавшим голы в 2 финалах Лиги чемпионов, и побил рекорд Лионеля Месси.