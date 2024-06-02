Винисиус набрал 22 (11+11) очка в плей-офф ЛЧ до 24 лет. Только Месси удавалось это | Источник:

Бразилец принял непосредственное участие в 22 голах «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов во всех сезонах (11 голов, 11 результативных передач).

Это рекордный показатель среди всех игроков до достижения 24 лет. Ранее такое удавалось только Лионелю Месси.