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00:42 (мск), источник: Sports.Ru

Винисиус набрал 22 (11+11) очка в плей-офф ЛЧ до 24 лет. Только Месси удавалось это

Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, в финале одержав победу над «Боруссией» (2:0). Винисиус удвоил счет на 83-й минуте.

Винисиус набрал 22 (11+11) очка в плей-офф ЛЧ до 24 лет. Только Месси удавалось это | Источник: Sports.Ru

Бразилец принял непосредственное участие в 22 голах «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов во всех сезонах (11 голов, 11 результативных передач).

Это рекордный показатель среди всех игроков до достижения 24 лет. Ранее такое удавалось только Лионелю Месси.

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