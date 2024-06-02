Аранго оторвался от Месси и Суареса на 4 гола в гонке бомбардиров МЛС. Он сделал хет-трик в матче с «Остином» | Источник:

Третью позицию делят форварды «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес, которые сегодня забили по голу в матче с «Сент-Луис Сити» (3:3) — у них по 12 мячей. При этом Месси провел лишь 12 игр, а Суарес — 16.