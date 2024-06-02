Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
1.06
Боруссия Д
Реал
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Все события
08:42 (мск), источник: Sports.Ru

Аранго оторвался от Месси и Суареса на 4 гола в гонке бомбардиров МЛС. Он сделал хет-трик в матче с «Остином»

Форвард «Реал Солт Лэйк» сделал хет-трик в матче с «Остином» (5:1), теперь на его счету 16 голов в 17 играх.

Аранго оторвался от Месси и Суареса на 4 гола в гонке бомбардиров МЛС. Он сделал хет-трик в матче с «Остином» | Источник: Sports.Ru

Второе место в списке с 13 мячами занимает нападающий «Ди Си Юнайтед» Кристиан Бентеке.

Третью позицию делят форварды «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес, которые сегодня забили по голу в матче с «Сент-Луис Сити» (3:3) — у них по 12 мячей. При этом Месси провел лишь 12 игр, а Суарес — 16.

Статистика МЛС.

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь