Аранго оторвался от Месси и Суареса на 4 гола в гонке бомбардиров МЛС. Он сделал хет-трик в матче с «Остином»
Форвард «Реал Солт Лэйк» сделал хет-трик в матче с «Остином» (5:1), теперь на его счету 16 голов в 17 играх.
Форвард «Реал Солт Лэйк» сделал хет-трик в матче с «Остином» (5:1), теперь на его счету 16 голов в 17 играх.
Второе место в списке с 13 мячами занимает нападающий «Ди Си Юнайтед» Кристиан Бентеке.
Третью позицию делят форварды «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес, которые сегодня забили по голу в матче с «Сент-Луис Сити» (3:3) — у них по 12 мячей. При этом Месси провел лишь 12 игр, а Суарес — 16.
Статистика МЛС.