Эдер перед Евро: «Рекорды преследуют Роналду, он намерен приумножить наследие. Португалия среди 3−4 команд, которые могут победить» | Источник: Sports.Ru

«Ожидания самые лучшие, ведь у нас фантастическая сборная. Наши игроки выступают в лучших лигах Европы, среди них — огромный выбор, есть тренер, который проделал отличную работу со сборной Португалии. Я верю, что мы в числе трех или четырех команд, которые могут выиграть Евро».

О победном голе за Португалию на Евро-2016.

«Это был особенный момент для всех португальцев, и люди описывают мне, что они чувствовали и переживали в тот момент. Это приятно для меня, ведь я чувствую, что до сих пор они хранят этот особенный момент в своем сердце».

О Криштиану Роналду.

"Он всегда старается изо всех сил и намерен продолжать приумножать свое наследие. Он будет бороться за то, чтобы добиться большего для Португалии.

Качества Криштиану все еще при нем, рекорды преследуют его, но только тренер может сказать, будет ли он в стартовом составе или нет«, — сказал бывший нападающий “Локомотива” Эдер.