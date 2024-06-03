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3 июня, источник: Sports.Ru

Эндрик о Месси: «Великий аргентинский игрок, он остается лучшим в стране. Лео на том же уровне, что и Роналду — поэтому его несколько раз признавали лучшим в мире»

— Приближается Кубок Америки. Кто главный претендент на победу в нем — Бразилия или Аргентина?
Эндрик о Месси: «Великий аргентинский игрок, он остается лучшим в стране. Лео на том же уровне, что и Роналду — поэтому его несколько раз признавали лучшим в мире» | Источник: Sports.Ru

— Бразилия и Аргентина являются фаворитами на выход в финал, но сегодня нельзя сказать, кто из них фаворит турнира. В матчах против Англии и Испании мы показали, что неудачная серия в отборочных матчах закончилась.

— Кем из аргентинских футболистов вы восхищаетесь больше всего? Хотели бы вы сыграть с ним?

— Месси — великий аргентинский игрок. Он по-прежнему остается лучшим в своей стране. Какой нападающий не хотел бы, чтобы он шел в дриблинг, пасовал и играл с ним в одной команде?

— Какого вы мнения о Лионеле Месси? Он лучший в истории?

— Месси не похож на других. У него другой стиль, но он находится на том же уровне, что и Криштиану [Роналду], и именно поэтому его уже несколько раз признавали лучшим в мире, — сказал нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик, который перейдет в «Реал».

Кубок Америки-2024 пройдет с 20 июня по 14 июля.

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