Неймар об отношениях с Месси: «Он мой кумир и друг. Мы много общаемся и рады друг за друга»

Неймар об отношениях с Месси: «Он прекрасный кумир, мой друг. Мы много общаемся и рады друг за друга» | Источник: Sports.Ru

"Мы далеко друг от друга, но продолжаем общаться, много разговариваем.

Мы рады друг за друга. Если говорить о титуле, он отправил мне сообщение, когда мы победили.

Он отличный парень, прекрасный образец для меня, настоящий кумир.