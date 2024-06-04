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15:57 (мск), источник: Sports.Ru

Неймар об отношениях с Месси: «Он мой кумир и друг. Мы много общаемся и рады друг за друга»

Футболисты играли вместе за «Барселону» и «ПСЖ».
Неймар об отношениях с Месси: «Он прекрасный кумир, мой друг. Мы много общаемся и рады друг за друга» | Источник: Sports.Ru

"Мы далеко друг от друга, но продолжаем общаться, много разговариваем.

Мы рады друг за друга. Если говорить о титуле, он отправил мне сообщение, когда мы победили.

Он отличный парень, прекрасный образец для меня, настоящий кумир.

Помимо того, что он мой кумир, он еще и мой друг. Мы много общаемся«, — сказал нападающий “Аль-Хилаля” Неймар в интервью Band Sports.

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