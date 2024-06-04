Неймар об отношениях с Месси: «Он мой кумир и друг. Мы много общаемся и рады друг за друга»
Футболисты играли вместе за «Барселону» и «ПСЖ».
"Мы далеко друг от друга, но продолжаем общаться, много разговариваем.
Мы рады друг за друга. Если говорить о титуле, он отправил мне сообщение, когда мы победили.
Он отличный парень, прекрасный образец для меня, настоящий кумир.
Помимо того, что он мой кумир, он еще и мой друг. Мы много общаемся«, — сказал нападающий “Аль-Хилаля” Неймар в интервью Band Sports.