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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о лучших командах мира: «По результатам — “Реал”, по игре — “Ман Сити”. Любая команда, которую тренирует Гвардиола, — особенная»

— Какая команда для вас на сегодняшний день лучшая в мире? Можно назвать одну?

Месси о лучших командах мира: «По результатам — “Реал”, по игре — “Ман Сити”. Любая команда, которую тренирует Гвардиола, — особенная» | Источник: Sports.Ru

— Лучшая команда — это «Реал», потому что они действующие победители Лиги чемпионов.

И в предыдущие годы они тоже являлись лучшими, как и «Манчестер Сити», который выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Если говорить с точки зрения результатов — это «Реал». Если говорить по игре — лично мне нравится «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Думаю, что любая команда, которую тренирует Гвардиола, является особенной из-за того, какой он тренер, как он тренирует, как он работает, какой футбол прививает команде.

Поэтому по уровню футбола лучшая команда — это «Манчестер Сити», по результатам — «Реал», — сказал нападающий Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами».

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