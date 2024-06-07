Месси о лучших командах мира: «По результатам — “Реал”, по игре — “Ман Сити”. Любая команда, которую тренирует Гвардиола, — особенная»
— Какая команда для вас на сегодняшний день лучшая в мире? Можно назвать одну?
— Какая команда для вас на сегодняшний день лучшая в мире? Можно назвать одну?
— Лучшая команда — это «Реал», потому что они действующие победители Лиги чемпионов.
И в предыдущие годы они тоже являлись лучшими, как и «Манчестер Сити», который выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.
Если говорить с точки зрения результатов — это «Реал». Если говорить по игре — лично мне нравится «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
Думаю, что любая команда, которую тренирует Гвардиола, является особенной из-за того, какой он тренер, как он тренирует, как он работает, какой футбол прививает команде.
Поэтому по уровню футбола лучшая команда — это «Манчестер Сити», по результатам — «Реал», — сказал нападающий Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами».