Месси о воссоединении с Неймаром в «Интер Майами»: «Сейчас это сложно. Но жизнь делает такие повороты, может произойти что угодно» | Источник: Sports.Ru

— Недавно я говорил тебе о Неймаре, который всегда хорошо отзывается о тебе. Ты его спрашиваешь о чем угодно: «Который час?», а он тебе: «Месси — лучший в мире». Это так по-неймаровски. Не знаю, доходят ли до тебя его высказывания, но он всегда хвалит тебя, ведь вы друзья. Он вернется? Сможет ли атакующее трио Месси — Суарес — Неймар снова собраться здесь, в «Интер Майами»?

— Не знаю. Сейчас это сложно, он в Саудовской Аравии, ему, кажется, остался год по контракту. У него был трудный год, он долго был травмирован, из-за чего пропустит и Кубок Америки, и не смог сыграть большинство матчей в Аравии.

Так что сейчас это сложно. Потом не знаю, жизнь делает такие повороты, что может произойти что угодно. Но думаю, что на данный момент — нет.

— Но ты же пишешь ему «приезжай, дружище»?

— Нет. Но мы часто разговариваем.

— На португальском?

— Нет, он прекрасно говорит по-испански. Мы часто разговариваем, у нас даже есть чат, где мы втроем с Луисом (Суаресом — Спортс), — сказал бывший нападающий «Барселоны».

Месси о критике сборной в 2010-х: «Я страдал. Аргентина выходила в финал ЧМ, финалы Кубка Америки, а наше поколение получило такое отношение».