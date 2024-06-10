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03:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые дорогие футболисты из стран бывшего СССР

Названы самые дорогие футболисты из стран бывшего СССР в истории Transfermarkt.

Грузия
Украина
Россия
Наполи
Милан
Монако
Челси
Источник: Reuters

Возглавил список грузинский хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия. На пике в 2023 году его стоимость оценивалась в 85 миллионов евро. На второй строчке оказался украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, который в 2023-м стоил 60 миллионов евро. Замкнул тройку бывший украинский нападающий Андрей Шевченко, который будучи игроком «Милана» оценивался в 51 миллион евро в 2006 году.

Самым дорогим россиянином в списке стал Александр Головин. В 2018-м году полузащитник «Монако» оценивался в 30 миллионов евро.

Ранее Transfermarkt опубликовал список самых дорогих российских футболистов. Лидером также оказался Головин. Далее расположились голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов (20 миллионов евро) и представляющий испанский «Реал Сосьедад» Арсен Захарян (18 миллионов евро).

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