Названы самые дорогие футболисты из стран бывшего СССР

Возглавил список грузинский хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия. На пике в 2023 году его стоимость оценивалась в 85 миллионов евро. На второй строчке оказался украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, который в 2023-м стоил 60 миллионов евро. Замкнул тройку бывший украинский нападающий Андрей Шевченко, который будучи игроком «Милана» оценивался в 51 миллион евро в 2006 году.