Вратарь женского ЦСКА Тодуа о Евро: «Португалия нравится характером — никому не уступающие парни во главе с Роналду. Человек сам себя сделал, люблю трудолюбивых»

— Конечно! Буду смотреть за французами и португальцами, как обычно.
— Как обычно? Что в них такого?
— Импонирует стиль игры этих команд. А Португалия нравится своим характером. Никому не уступающие парни во главе с Криштиану Роналду. Человек, который сам себя сделал. Люблю трудолюбивых, которые добиваются всего сами.
— А как же Доннарумма и Нойер? — Доннарумма никогда у меня не стоял в приоритете, за ним не слежу, в отличие от Нойера. Но за Германию не болею, не буду болеть, не нравится и не импонирует эта команда.
— Представь, что наша сборная сыграла бы на этом Евро, как думаешь, далеко бы прошли?
— Очень хотелось бы, чтобы мы там были представлены. И очень жаль, что нас там нет.
Думаю, мы выступили бы достойно. Из группы бы точно вышли, — сказала голкипер женского ЦСКА.