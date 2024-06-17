Роналду и Йерро хотят видеть Рамоса в «Аль-Насре». Защитнику предлагают многомиллионный контракт
Сегодня «Севилья» объявила об уходе 38-летнего защитника.
Сегодня «Севилья» объявила об уходе 38-летнего защитника.
По информации As, подписать игрока может «Аль-Наср» — его хотят видеть спортивный директор клуба Фернандо Йерро и нападающий Криштиану Роналду. Рамосу предлагают многомиллионный контракт.
Интерес к испанцу также проявляют клубы из Турции и МЛС.
В прошедшем сезоне Рамос провел 28 матчей в Ла Лиге и забил три мяча. В общей сложности во всех турнирах испанец сыграл 37 игр, забив 7 голов. Его статистику можно изучить здесь.