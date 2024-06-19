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01:12 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер Чехии Гашек: «Роналду снова продемонстрировал гениальность. Невероятно, насколько он опасен. Один из лучших игроков в истории, потрясающий человек»

Во вторник сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.

Тренер Чехии Гашек: «Роналду снова продемонстрировал гениальность. Невероятно, насколько он опасен. Один из лучших игроков в истории, потрясающий человек» | Источник: Sports.Ru

"Очень обидно, что мы не довели дело до конца. Мы доставили очень много проблем Португалии, одной из лучших сборных мира.

Просто невероятно, насколько опасен Криштиану Роналду в каждом матче, с учетом его возраста. Он снова продемонстрировал свою гениальность. Он знает, как получать моменты.

Я снимаю перед ним шляпу. Он один из лучших игроков в истории футбола. Поистине потрясающий человек.

Мы все разочарованы тем, что пропустили в дополнительное время. Нам нужно как можно скорее забыть это, поскольку через четыре дня у нас ключевой матч. Нам нужно будет прибавить", — сказал Иван Гашек.

Победа в лицах Роналду: устроил фальстарт, спорил с судьей и бурно праздновал камбэк.

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