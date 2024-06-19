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18:42 (мск), источник: Sports.Ru

Модрич провел 177-й матч за Хорватию. В Европе лишь у Рамоса и Роналду больше игр за сборную

Матч Евро-2024 против Албании (2:2) стал для капитана сборной Хорватии 177-м в составе национальной команды.

Модрич провел 177-й матч за Хорватию. В Европе лишь у Рамоса и Роналду больше игр за сборную | Источник: Sports.Ru

Модрич вышел на 3-е место в Европе по этому показателю, обойдя Джанлуиджи Буффона (176).

Среди европейских игроков больше матчей за свои сборные провели лишь Серхио Рамос (180) и Криштиану Роналду (208).

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