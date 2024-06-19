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19:12 (мск), источник: Sports.Ru

Нойер делит с Буффоном вратарский рекорд по играм на Евро — 17. Только у Роналду и еще 4 игроков больше матчей в общем зачете

Сборная Германии играет с командой Венгрии в матче второго тура Евро-2024.

Нойер делит с Буффоном вратарский рекорд по играм на Евро — 17. Только у Роналду и еще 4 игроков больше матчей в общем зачете | Источник: Sports.Ru

Эта игра стала 17-й для Мануэля Нойера в составе сборной Германии на чемпионатах Европы. Таким образом, голкипер немецкой сборной и «Баварии» повторил достижение итальянца Джанлуиджи Буффона по играм на Евро среди вратарей.

В общем зачете больше матчей на чемпионатах Европы провели только 5 игроков: Криштиану Роналду (26), Пепе (20), Жоау Моутинью (19), Леонардо Бонуччи (18) и Бастиан Швайнштайгер (18).

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