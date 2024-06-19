Инфлюенсер о встрече с Роналду: «Он пил только воду, чтобы сохранить кубики пресса. Тогда я поняла, что нам не о чем говорить»

Инфлюенсер из Швеции назвала встречу с Роналду самой неприятной: «Криштиану пил только воду, чтобы сохранить кубики пресса. Тогда я поняла, что нам не о чем говорить» | Источник: Sports.Ru

— С кем из знаменитостей у вас была самая неприятная встреча?

— С Криштиану Роналду. Мне показалось, что его менеджеру немного понравилась моя подруга, поэтому они пригласили нас выпить в отеле «Беверли Хиллз». Беседа у нас не сложилась.