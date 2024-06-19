Арне Слот: «Была эра соперничества Месси и Роналду, потом Клоппа и Пепа. Юрген проделал огромную работу в “Ливерпуле” | Источник: Sports.Ru

— Ага. Мне сейчас 45, и я уже давно и много смотрю футбол, и думаю, что была эпоха, когда все смотрели на Хави, Иньесту и Месси в «Барселоне» и их соперничество с «Реалом», где был Криштиану Роналду.

И я думаю, когда оно закончилось, новое соперничество в европейском футболе возникло из-за Юргена — он руководил «Ливерпулем», а Пеп Гвардиола, конечно же, руководит «Манчестер Сити». И я думаю, что для всех, кто любит футбол, это была фантастическая эпоха, с возможностью наблюдать, как они мотивируют друг друга.

Да, я видел много игр «Ливерпуля», много игр «Сити», а когда живешь в Европе, Премьер-лига, наверное, лучшая лига, за которой стоит следить.

Так что да, он проделал здесь огромную работу, и я как болельщик очень доволен этим. Но теперь, как его преемник, думаю, что он покинул «Ливерпуль» самым лучшим образом. Это очень хорошая команда, болельщики тоже прекрасные, так что с нетерпением жду начала.

— Было ли важно поговорить с Юргеном?

— Да. Я делал так же в своих прежних клубах, когда начинал там, но я думаю, что, если кто-то проработал в клубе девять лет [и добился] такого успеха, вы захотите узнать об этом все от него, а также об игроках — хотя я думаю, что также важно составить свое собственное мнение по этому поводу.

Он дал мне больше, чем несколько хороших советов, но я думаю, что для меня особенно важно то, что он был так рад за меня и что — и я думаю, он сказал это и в средствах массовой информации — с этого момента он будет моим самым большим поклонником, потому что он так сильно поддерживает «Ливерпуль», а такое нечасто увидишь.