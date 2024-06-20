Педри повторил рекорд Роналду — у них по 12 игр на ЧМ и Евро до 22-летия | Источник:

Представляющий «Барселону» хавбек стал вторым игроком в истории, которому удалось принять участие в 12 играх чемпионата Европы и мира до наступления 22-летия. Первым был форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.