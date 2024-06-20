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20 июня, источник: Sports.Ru

Педри повторил рекорд Роналду — у них по 12 игр на ЧМ и Евро до 22-летия

Полузащитник сборной Испании вышел в стартовом составе на игру против Италии на Евро-2024.

Педри повторил рекорд Роналду — у них по 12 игр на ЧМ и Евро до 22-летия | Источник: Sports.Ru

Представляющий «Барселону» хавбек стал вторым игроком в истории, которому удалось принять участие в 12 играх чемпионата Европы и мира до наступления 22-летия. Первым был форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

День рождения Педри — 25 ноября. Таким образом, уже 24 июня он может установить рекорд, если сыграет против Албании.

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