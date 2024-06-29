Солигорский «Шахтер» победил лидеров чемпионата Беларуси жодинских торпедовцев

Лидеры первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» играли в Солигорске с местным «Шахтером» и после долгой победной серии потерпели поражение с результатом 0:1. Для торпедовцев это второе фиаско в нынешнем чемпионате, а солигорская команда выиграла второй матч подряд.



Позже идущий третьим гродненский «Неман» у себя дома будет соперничать с футболистами «Сморгони», а в Борисове БАТЭ примет действующего чемпиона страны минское «Динамо».



Вчера два стартовых матча 14-го тура завершились вничью. В Мозыре «Славия» и «Гомель» мячей не забили — 0:0, а в Бресте местное «Динамо» и «Витебск» по разу поразили ворота друг друга — 1:1. В составе брестчан свой десятый мяч забил лидер бомбардирской гонки Егор Корцов.



Заключительные игры состоятся завтра: «Слуцк» — «Минск», «Ислочь» (Минский район) — «Днепр» (Могилев), «Арсенал» (Дзержинск) — «Нафтан» (Новополоцк).



Положение в лидирующей группе: «Торпедо-БелАЗ» — 32 очка, «Динамо» (Минск) — 29, «Неман» — 27, «Славия» — 23, «Динамо» (Брест) — 22.