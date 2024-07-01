Агент Рыбуса: «У нас Месси и Роналду вряд ли играли бы. В РПЛ все хотят молодых, возрастные игроки — не для нас. “Рубин” обиделся на то, что Мачей мало играл» | Источник: Sports.Ru

"Дальнейшие планы Рыбуса — играть в футбол. В каком-то клубе он будет это делать. Мы разговариваем и ведем переговоры. Это все клубы, которые бывают в Европе и мире, но пока нет никакой конкретики.

У Мачея однозначно нет обиды на «Рубин», но есть недосказанность. Травма Рыбуса никак не связана с тренировочным процессом — она механическая. Мачей же не сам себе сломал косточку. Когда у него перестало болеть, тогда он начал играть и очень даже хорошо.

Сейчас у Мачея нет проблем со здоровьем, но «Рубин», видимо, обиделся на то, что он мало сыграл. Поэтому руководство и не предложило новый контракт. Все хотят молодых и перспективных. Тут уже ничего не сделаешь.

У нас бы Месси и Роналду вряд ли играли. Им бы не было места в РПЛ, потому что у нас все специалисты же. Хотят молодых, на которых надо заработать. Возрастные игроки не для нас", — сказал агент игрока Роман Орещук.